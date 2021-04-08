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Blu Radio  / Cuota alimentaria

Cuota alimentaria

Exparejas podrían recibir apoyo económico
Sociedad

¿Su expareja debe pasarle plata aunque estén separados? Ley lo confirma y aclara en qué casos

Corte Constitucional
Nación

Corte Constitucional reconoció la inasistencia alimentaria como violencia económica

Estar en lista no le permite acceder a créditos
Economía

¡Ni lo intente! Si aparece en esta lista, los bancos le negarían créditos: no es por estar reportado

Deben pagar cuota alimenticia al ex
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Debe pagarle cuota alimentaria a su ex si vivían en unión libre: esto dice la Corte Constitucional

Cambios por Ley Sarita
Bolsillo

Preparan cambio en la cuota alimentaria: Ley sería un salvavidas a menores

Padre preocupado por cuota alimentaria
Economía

Ley obligaría a padres a pagar más de $700.000 a sus hijos; sanciones podrían dejarlos sin un peso

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Economía

Esta será la cuota alimentaria que deberá pagar en 2025; calcule el aumento

Una padre con su hijo y su hija felices - sonriendo - haciendo mercado
Cotidiano

Así regirá la cuota alimentaria para este 2024

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Finanzas personales

Cuota alimentaria este 2024 para salarios mínimos en Colombia: se ajustará considerando sus ingresos

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Judicial

Alarmante aumento de denuncias por inasistencia en cuota alimentaria en los últimos 3 años

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