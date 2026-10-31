Sanitas cambia de dispensador de medicamentos desde el 1 de noviembre: estos son los de entrega

Tras la finalización del convenio de dispensación de medicamentos entre la EPS Sanitas y Cruz Verde, la entidad prestadora de salud confirmó que, desde el 1 de noviembre, habrá cambios en la red de gestores farmacéuticos en Bogotá.

A partir de esa fecha, el Servicio Farmacéutico de Colsubsidio será el encargado de entregar los medicamentos. Por esta razón, Sanitas publicó el listado oficial de los puntos y las sedes de distribución para sus pacientes en la capital.

Publicidad

El cambio complementa la fase iniciada el pasado 1 de octubre, cuando Colsubsidio asumió la dispensación de medicamentos no PBS, es decir, aquellos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Con esta medida, se busca optimizar la cobertura de los servicios de Sanitas en Bogotá.

Medicamentos en Colombia. Foto: Federación Médica Colombiana.

¿Cuáles son los puntos de dispensación de medicamentos de Sanitas en Bogotá?

A continuación, se relacionan las sedes de dispensación por zonas, con sus respectivas direcciones y horarios de atención.

Publicidad

Zona norte

Suba



Portal Norte: avenida carrera 45 # 176-31, piso 1.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.



avenida carrera 45 # 176-31, piso 1. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Pontevedra: calle 116 # 71B-04.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.



calle 116 # 71B-04. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Subazar: calle 145B # 91-35, local 152.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:30 p. m.; sábados, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.



calle 145B # 91-35, local 152. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:30 p. m.; sábados, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Navarra: carrera 45 # 100-90.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.



carrera 45 # 100-90. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. CE Paralelo 108 : avenida carrera 45 # 108-27, torre 1, local 5.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.



: avenida carrera 45 # 108-27, torre 1, local 5. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Mazurén: calle 152 # 53A-05, local 3.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Usaquén



Toberín: calle 163A # 21-89.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.



calle 163A # 21-89. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Santa Bárbara : avenida 19 # 123-82.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.



: avenida 19 # 123-82. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. Usaquén : calle 120A # 7-14.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.



: calle 120A # 7-14. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. Cedritos : calle 140 # 7C-50.

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.



: calle 140 # 7C-50. Horario: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. CC Cedritos 151: calle 150 # 16-56, local 2135.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Chapinero



Chapinero Calle 53 : carrera 13 # 53-31.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.



: carrera 13 # 53-31. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. CC Centro 93: carrera 15 # 93-48, piso 1.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Barrios Unidos



Floresta: calle 100 # 67-26.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Zona occidente

Publicidad

Engativá



CC Unicentro Occidente: carrera 111C # 86-74, local 102, CC Unicentro Occidente.

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.



carrera 111C # 86-74, local 102, CC Unicentro Occidente. Horario: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. CC Primavera: calle 79 # 89A-40, oficina 303.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Kennedy



CC El Edén: avenida carrera 72 # 12B-48, local 2-092.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.



avenida carrera 72 # 12B-48, local 2-092. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. CC Américas: carrera 71D # 6-94, local 1644.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Puente Aranda



Puente Aranda : calle 13 # 62-82.

Horario: atención las 24 horas.



: calle 13 # 62-82. Horario: atención las 24 horas. CC Plaza Central 2: carrera 65 # 11-50, local 3-65.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

Teusaquillo



Clínica Colombia: calle 23 # 66-46, piso 2, edificio de consultorios.

Horario: atención las 24 horas.



calle 23 # 66-46, piso 2, edificio de consultorios. Horario: atención las 24 horas. Quinta Paredes: carrera 44A # 24-11.

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Fontibón



Fontibón: carrera 99 # 18A-18.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Zona centro

Los Mártires



Colsubsidio Calle 26: calle 27 # 25-45, local 3.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Teusaquillo



Teusaquillo: carrera 17 # 36-74, piso 1.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Zona sur

Kennedy



Clínica Roma : carrera 80 # 53-20 sur, local 3.

Horario: atención las 24 horas.



: carrera 80 # 53-20 sur, local 3. Horario: atención las 24 horas. Kennedy Central: calle 40 sur # 73D-41.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Tunjuelito



CC Ciudad Tunal: carrera 24C # 48-94 sur, local 2.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Antonio Nariño



Restrepo: carrera 24 # 18-61 sur, piso 2.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Entrega medicamentos EPS Sanitas Foto: lexica-art/Blu

Publicidad

¿Cómo funcionará el agendamiento virtual de medicamentos?

Con el cambio en la entrega de medicamentos, Sanitas busca evitar filas y optimizar el servicio. Por ello, los usuarios podrán agendar citas a través del portal web www.medicamentos.colsubsidio.com.co.

En esta fase, la plataforma de agendamiento virtual estará disponible inicialmente en las siguientes sedes:



Clínica Roma: carrera 80 # 53-20 sur, local 3.

CC Unicentro Occidente: carrera 111C # 86-74, local 102, CC Unicentro Occidente.

Portal Norte: avenida carrera 45 # 176-31, piso 1.

CC El Edén: avenida carrera 72 # 12B-48, local 2-092.

Floresta: calle 100 # 67-26.

Colsubsidio Mazurén: calle 152 # 53A-05, local 3.

Teusaquillo: carrera 17 # 36-74, piso 1.

Quinta Paredes: carrera 44A # 24-11.

CC Cedritos 151: calle 150 # 16-56, local 2135.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar los medicamentos?

Los usuarios deben presentar los siguientes documentos y cumplir con los requisitos correspondientes al momento de acudir a la farmacia:



Documento de identidad original del usuario.

Fórmula médica vigente en físico.

Número de autorización, únicamente cuando el medicamento lo requiera. No es necesario presentar este número impreso; basta con indicarlo.

Valor correspondiente a la cuota moderadora o al copago, cuando aplique.

El traslado de las autorizaciones vigentes de Cruz Verde al Servicio Farmacéutico de Colsubsidio se realizará automáticamente. El nuevo número de autorización llegará al afiliado directamente a su celular o correo electrónico.

Publicidad

Si no recibe esta información, podrá consultar el número de autorización a través de la Oficina Virtual de Afiliados, en www.epssanitas.com, mediante la aplicación de EPS Sanitas o escribiendo al asistente virtual Ana María por WhatsApp, al número 320 255 0525.