Capturan a presunto taxista con 45 computadores robados: están avaluados en más de 100 millones

Un presunto taxista de 27 años fue capturado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, luego de que las autoridades encontraran 45 computadores portátiles robados a un colegio del Tolima, ocultos entre cajas y costales que eran transportados en un taxi. Los equipos tienen un valor comercial cercano a los $105 millones.

El caso fue dado a conocer este sábado 31 de octubre por la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, que entregó nuevos detalles del procedimiento realizado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Dijo que llevaba frutas y verduras, pero encontraron 45 computadores robados

El operativo se llevó a cabo en el barrio Tenerife, durante actividades de registro y control a vehículos de transporte público adelantadas por uniformados del CAI Yomasa.

De acuerdo con el reporte oficial, varias cajas y costales que transportaba un pasajero llamaron la atención de los policías, quienes decidieron verificar su contenido.



Al ser interrogado por los uniformados, el hombre aseguró que llevaba frutas y verduras. Sin embargo, al inspeccionar los elementos, los agentes descubrieron que en realidad se trataba de decenas de computadores portátiles.

Tras verificar su procedencia, las autoridades establecieron que los 45 equipos habían sido hurtados el pasado 12 de octubre de una institución educativa del municipio de Ortega, en el departamento del Tolima.

Los equipos fueron robados de una institución educativa del municipio de Ortega, Tolima. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

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Un hombre capturado por receptación tras el hallazgo en Usme

La Secretaría de Seguridad confirmó que un hombre de 27 años fue capturado por el delito de receptación, relacionado con conductas como adquirir, poseer o transportar bienes provenientes de actividades delictivas.

Los computadores recuperados, cuyo valor se estima en $105 millones, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el detenido, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que los equipos podrán regresar a las aulas de la institución educativa afectada, que había perdido estos elementos utilizados para las actividades académicas de sus estudiantes.

Las autoridades destacaron que el resultado hace parte de los controles realizados en diferentes localidades de la capital para identificar situaciones relacionadas con actividades delictivas y recuperar elementos hurtados.