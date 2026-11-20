En Colombia se notifican, en promedio, 47 nuevos casos de VIH al día. Así lo evidencian las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), que reportan 14.526 diagnósticos en lo corrido de 2026. Los datos se conocen en medio de una alerta regional por el aumento de las infecciones, pues un análisis de AIDS Healthcare Foundation (AHF), basado en estimaciones de ONUSIDA, señala que América Latina registra un incremento del 25 % en los nuevos contagios desde 2010, mientras que a nivel mundial estos disminuyeron un 43 % durante el mismo periodo.

El panorama también genera preocupación por el acceso a los tratamientos. De acuerdo con el informe Situación del VIH en Colombia 2025, elaborado por la Cuenta de Alto Costo, aproximadamente 230.000 personas viven con el virus en el país. De esta población, el 84,79 % conoce su diagnóstico, el 68,93 % recibe tratamiento y únicamente el 61,68 % ha alcanzado la supresión viral. A nivel regional, ONUSIDA estima que casi tres de cada diez personas con VIH en América Latina y el Caribe no reciben terapia antirretroviral.

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Otro de los aspectos que preocupa es el diagnóstico tardío. Según la Cuenta de Alto Costo, el 54,35 % de los nuevos casos de VIH registrados durante el periodo 2025 fueron identificados en etapas tardías. Entre las barreras que dificultan la detección oportuna están el estigma y la discriminación, la falta de capacitación del personal médico, la sobrecarga de los servicios de salud, los trámites administrativos y las dificultades para acceder a atención médica en zonas rurales.

“La detección temprana y la continuidad del tratamiento son esenciales para controlar el virus y prevenir nuevas transmisiones”, explicó Sandra Ávila, Country Program Manager de AHF Colombia.



Prueba de VIH. Foto: AFP

Frente a esta situación, en febrero de 2026 fue sancionada la Ley 2566, que establece medidas para fortalecer la prevención, el diagnóstico y la atención integral del VIH, otras infecciones de transmisión sexual, las hepatitis B y C, y la coinfección tuberculosis/VIH. La norma contempla el acceso gratuito a pruebas rápidas en los servicios de salud, la continuidad de los tratamientos y la protección de los derechos de las personas que viven con estas infecciones, con especial atención a las poblaciones vulnerables.

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En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, AHF Colombia realizará actividades en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Riohacha, Valledupar y Maicao, bajo el lema 'Vidas que cuentan, acciones que transforman'.