Someterse a un trasplante capilar implica más que elegir una clínica y comparar precios. Antes de realizarse la cirugía, el paciente debe verificar la formación del profesional, las condiciones del establecimiento, los riesgos del procedimiento y los controles posteriores, aspectos que pueden influir en su salud y en el resultado de la intervención.

Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, advierte que una consulta debe priorizar la información clínica y no la venta del procedimiento. Por eso, cuando la atención comienza con descuentos y ofertas, pero no incluye explicaciones sobre las técnicas, los riesgos y las condiciones del paciente, recomienda detenerse y buscar una segunda opinión.

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¿Qué debe verificar antes de elegir una clínica para un trasplante capilar?

Una de las primeras recomendaciones es revisar las credenciales del médico y la habilitación del establecimiento donde se realizará la cirugía. Antes de contratar el servicio, el paciente debe comprobar:



Que las acreditaciones de la clínica estén visibles.

Que el establecimiento tenga vigente su habilitación.

Que el médico esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

Que el profesional cuente con la formación y las certificaciones correspondientes para realizar este tipo de intervenciones.

Que exista claridad sobre quién realizará cada etapa de la cirugía.

La consulta previa también debe incluir una revisión de los antecedentes y la historia clínica del paciente, además de un examen con tricoscopio para identificar las causas de la caída del cabello y evaluar tanto las condiciones del cabello como la zona donante.



No todas las personas con pérdida capilar son candidatas a esta cirugía. Algunas formas de alopecia no responden favorablemente al trasplante, por lo que identificar el origen de la caída es un paso necesario antes de recomendar la intervención.

Implante capilar, referencia Foto: Freepik

¿Qué riesgos tiene un trasplante capilar y qué debe preguntar?

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En la técnica FUE, el médico debe tener participación durante las diferentes etapas del procedimiento, incluida la extracción de folículos, el diseño, la anestesia y la supervisión de la intervención. Por eso, el paciente debe preguntar quién realizará cada tarea y si el profesional estará presente durante la cirugía.

Entre las posibles complicaciones están el sangrado, las infecciones, las dificultades de cicatrización, la pérdida de folículos y los resultados diferentes a los esperados. También pueden aparecer molestias durante la aplicación de la anestesia.

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Una extracción excesiva de la zona donante o una distribución inadecuada de los folículos puede dejar cicatrices, generar una apariencia artificial o afectar la dirección del crecimiento del cabello.

Antes de firmar el consentimiento informado, el paciente debe recibir las órdenes de laboratorio, las recomendaciones pre y posoperatorias, la información sobre medicamentos, los riesgos de la cirugía y un contacto de emergencia con los signos de alarma.

Las fotografías de antes y después también deben revisarse con criterio, buscando casos de personas con características similares y sin basar la decisión únicamente en las imágenes promocionales de las clínicas.

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La decisión de realizarse un trasplante capilar debe partir de una evaluación médica individual y de información transparente, no únicamente de las ofertas comerciales.