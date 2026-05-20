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Colombia no produce antídoto para mordedura de araña: INS tras caso de joven en Santander

Desde México se importó el antídoto que permitió salvar la vida de un joven picado por una araña en Santander.

FOTO ARAÑA.png
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El Instituto Nacional de Salud, INS, confirmó que Colombia no produce actualmente el suero anti-arácnido necesario para tratar mordeduras de arañas altamente venenosas como la viuda negra, razón por la cual fue necesario importar desde México un antídoto especial para salvarle la vida a un joven en Santander.

La directora del INS, Diana Marcela Pava, explicó que ante este tipo de emergencias toxicológicas el país activa mecanismos de cooperación internacional a través de la línea de asesoría toxicológica del Ministerio de Salud y los centros nacionales de enlace.

Según la funcionaria, el suero antiharándido para tratar ataques de arañas del género Latrodectus, conocidas como viuda negra, hace parte del listado de medicamentos vitales no disponibles del Invima, lo que significa que actualmente no se produce ni se encuentra disponible de manera inmediata en Colombia.

Pava señaló que aunque en años anteriores sí hubo disponibilidad de este antiveneno en el país, actualmente no existe un proveedor autorizado con permiso vigente para comercializarlo, situación que obligó a gestionar su importación desde México para atender el caso registrado en Santander.

La directora del INS indicó además que en departamentos como Santander ya existen antecedentes de contacto con arañas de importancia médica, entre ellas la viuda negra y la denominada araña platanera o Phoneutria, por lo que advirtió sobre la importancia de estar preparados frente a este tipo de emergencias.

El INS aclaró que Colombia sí produce otros antivenenos para tratar mordeduras de serpientes, coral y accidentes con orugas del género Lonomia. En el caso del suero para escorpiones, este también es importado mediante proveedores autorizados.

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