¿Skincare para la zona íntima? La nueva tendencia de cuidado femenino que llega a Colombia

El cuidado de la piel ha dejado de limitarse al rostro y al cuerpo. En medio del crecimiento de las rutinas de bienestar y belleza, una nueva tendencia busca abrirse espacio entre las consumidoras: el skintimate, un concepto que propone incorporar productos especializados para el cuidado de la zona vulvar, con formulaciones inspiradas en el skincare tradicional, pero adaptadas a las necesidades de esta parte del cuerpo.

Esta propuesta llega a Colombia de la mano de Lactibón by Biolube, una alianza que introduce al mercado nacional una línea de productos enfocada en el bienestar íntimo femenino. La marca Biolube, fundada por dos ingenieras en biotecnología, nació con el propósito de desarrollar alternativas para la salud íntima a partir de la investigación científica y las necesidades de las mujeres.

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Después de incursionar en otros mercados de Latinoamérica, la compañía presenta en el país una rutina de cuatro pasos: limpiar, refrescar, reafirmar e hidratar. Entre sus novedades se encuentran formatos como sérums hidratantes y brumas refrescantes, diseñados para adaptarse al pH fisiológico de la zona íntima.

De acuerdo con las proyecciones de la compañía, basadas en su experiencia en otros mercados de la región y las estimaciones comerciales, la línea espera alcanzar ventas cercanas a los 1.000 millones de pesos en Colombia al cierre de 2027.



El lanzamiento también está acompañado de una iniciativa denominada ‘reVulvación’, un movimiento regional que busca promover conversaciones sobre el bienestar vulvovaginal, reducir los prejuicios alrededor de esta parte del cuerpo y fomentar que las mujeres consulten oportunamente cuando presentan molestias.

La semilla de papaya para desparasitar// Foto: Unsplash

Según cifras compartidas por la marca, cerca del 40 % de las mujeres latinoamericanas experimentan resequedad o alteraciones en la microbiota íntima. A esto se suman los resultados de la encuesta regional Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA-LATAM), realizada a 2.509 mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, entre los 55 y 65 años. El estudio encontró que el 57 % había experimentado síntomas de atrofia vaginal.

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Para las fundadoras de Biolube, Serrana y Camila, uno de los principales retos es que las mujeres puedan hablar de estas situaciones sin vergüenza y reconozcan la importancia de su salud íntima dentro del bienestar general.

La propuesta combina la experiencia de Biolube en biotecnología con la trayectoria regional de Megalabs en el sector de la salud. Sus formulaciones incorporan componentes como pre y probióticos, entre ellos el complejo BioticV+, y están desarrolladas bajo el concepto de belleza limpia.

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De acuerdo con la información de la compañía, los productos son hipoalergénicos y no contienen jabón, glicerina ni parabenos. La intención es ofrecer alternativas que respeten las características de la microbiota y las condiciones fisiológicas de la zona vulvar.

Catharina Lüders, gerente de Consumer Health en Megalabs Colombia, señaló que la llegada de esta propuesta representa un avance en la manera de abordar el autocuidado femenino, mediante productos que buscan brindar comodidad y respetar la biología de las mujeres.

La línea Skintimate de Lactibón by Biolube ya está disponible en Colombia a través de cadenas de farmacias como Farmatodo y Línea Estética. Además, la compañía proyecta ampliar su distribución a tiendas especializadas en bienestar dermatológico a partir de 2027.

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Con esta apuesta, el mercado colombiano incorpora una categoría que busca ampliar las conversaciones sobre el cuidado femenino, aunque es importante recordar que la higiene y el bienestar íntimo no requieren necesariamente rutinas cosméticas de varios pasos. Los productos utilizados deben ser adecuados para la zona en la que se aplican y no reemplazan la valoración médica ante síntomas como irritación, dolor, resequedad persistente o cambios en el flujo vaginal.