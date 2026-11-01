Autoridades intervienen seis establecimientos en Bogotá que usaban fachadas sindicales

Seis establecimientos comerciales fueron suspendidos temporalmente en Bogotá durante un operativo de las autoridades contra lugares que presuntamente utilizaban figuras sindicales para encubrir actividades comerciales y posibles conductas ilegales. Durante las intervenciones fueron encontrados 24 menores de edad, al parecer consumiendo bebidas embriagantes, y dos personas fueron capturadas por presuntos delitos relacionados con estupefacientes.

La intervención, denominada Operación Velo, se desarrolló durante la noche del viernes 30 de octubre y la madrugada del sábado 31, con la participación de más de 200 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, inspectores del Ministerio del Trabajo y funcionarios de diferentes entidades distritales.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, los menores fueron entregados a los equipos de Infancia y Adolescencia y quedaron a disposición de las autoridades administrativas correspondientes para garantizar su protección.

En cuanto a los establecimientos, se ordenó la suspensión temporal de actividades de Pandora y Andrómeda por 90 días; Macallan VIP y Licorera 24 por 7 Maeva, por cinco días; The Flowers Night Club, por siete días, y Kaws Electronic Room, por diez días.



Intervención en 6 establecimientos Suminsitrado

Durante los procedimientos fueron incautadas armas cortopunzantes, un arma traumática y diferentes sustancias estupefacientes. El reporte de la Policía señala el decomiso de 44 gramos de tusi y dos frascos de popper. Por su parte, el Ministerio del Trabajo informó sobre la incautación de 66 papeletas de una sustancia con características similares al tusi, un gramo adicional de esa sustancia, un arma traumática con seis cartuchos y un machete.

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También fueron inmovilizados dos vehículos y se realizaron dos capturas por presuntas conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Según las investigaciones, algunos de estos establecimientos llevarían cerca de tres años funcionando y generarían ingresos aproximados de diez millones de pesos mensuales. Las autoridades buscan establecer si detrás de estas actividades comerciales se utilizaron irregularmente figuras sindicales para operar y encubrir posibles conductas ilegales.

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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró que el Gobierno no permitirá que las garantías sindicales sean utilizadas para encubrir actividades ilegales.

“Actuamos con firmeza, respetando los derechos de los trabajadores, la libertad sindical y el debido proceso. La ley es para todos y debe cumplirse”, manifestó la funcionaria.

La cartera laboral también informó que, de acuerdo con los reportes conocidos, en Bogotá han sido identificados 46 establecimientos por el presunto uso de figuras sindicales para desarrollar actividades comerciales. Sin embargo, aclaró que estos casos requieren verificación por parte de las autoridades competentes.