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Cae red ‘Satanás’ que extorsionaba a conductores informales en Bosa: recaudó $270 millones

La red exigía cuotas mensuales de $13 millones a propietarios de vehículos en siete rutas de Bosa. Seis presuntos integrantes fueron judicializados.

Cae red ‘Satanás’ que extorsionaba a conductores informales
Cae red ‘Satanás’ que extorsionaba a conductores informales
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Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de una red de extorsión del grupo delincuencial 'Satanás', señalada de intimidar a conductores de transporte informal en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Según la investigación, la estructura habría recaudado hasta 270 millones de pesos entre septiembre de 2023 y junio de 2026 mediante el cobro de cuotas mensuales a cambio de no atentar contra la vida de los conductores ni dañar sus vehículos.

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De acuerdo con el ente acusador, los señalados exigían a los propietarios de los automotores el pago colectivo de 13 millones de pesos al mes, divididos en dos cuotas quincenales de seis millones y medio. Las exigencias estaban acompañadas de amenazas y, en algunos casos, obligaban a las víctimas a designar a una persona para recoger el dinero y transferirlo a una billetera virtual.

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La investigación también relaciona esta estructura con un hecho violento ocurrido el 24 de septiembre de 2023, cuando fueron asesinados un conductor y su hijo menor de edad, mientras que la compañera sentimental del hombre resultó herida. Según la Fiscalía, el ataque habría sido una retaliación por el incumplimiento de los pagos exigidos. Los cobros afectaban a conductores que cubrían siete rutas de transporte informal: Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá.

En una operación conjunta con el Gaula de la Policía Nacional, fueron capturados Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordóñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Soacha, Cartagena, Barranquilla, Soledad y Medellín.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas, aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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