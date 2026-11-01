¿Afectaciones en la grama de El Campín tras el concierto de Ryan Castro?, esto dijo Sencia

El estadio Nemesio Camacho El Campín comenzó las labores de recuperación de su gramilla luego de recibir uno de los espectáculos musicales que reunió a miles de personas en Bogotá durante la celebración de Halloween. El concierto de Ryan Castro, realizado el sábado 31 de octubre, implicó el montaje de una infraestructura de gran escala que tuvo que ser retirada para permitir el mantenimiento de la superficie deportiva.

El espectáculo, denominado 'Awooween', comenzó aproximadamente a las 8:30 p. m. y se extendió hasta las 12:30 a. m. del domingo 1 de noviembre, para una duración cercana a las cuatro horas.

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¿En qué condiciones quedó la gramilla de El Campín?

De acuerdo con el reporte técnico divulgado por Sencia este domingo 1 de noviembre, las labores de desmontaje de la infraestructura del concierto comenzaron a las 3:00 a. m. y finalizaron a las 4:00 p. m. Es decir, en un periodo de 13 horas se completó el retiro del 100 % del montaje.

En esta operación participaron más de 1.500 personas, cuyo trabajo permitió liberar la superficie del estadio para iniciar las actividades de mantenimiento y recuperación del césped.



Sobre las condiciones de la gramilla, la evaluación preliminar evidenció un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas.

Sin embargo, se identificaron algunas marcas superficiales y zonas puntuales con decoloración. Según explicó Sencia, estas condiciones están relacionadas con la cobertura temporal que tuvo la cancha durante el espectáculo y la reducción de exposición a la luz natural.

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Otro de los aspectos identificados fue una mayor compactación de la superficie, producto de las cargas que soportó durante el evento.

¿Qué trabajos realizarán para recuperar la cancha?

Sencia informó que durante los próximos tres días se intensificarán las labores de mantenimiento y acondicionamiento de la gramilla.

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Los trabajos contemplan riego controlado, aireación, peinado y corte, procedimientos que se realizarán de acuerdo con las necesidades identificadas en la superficie.

El objetivo de estas intervenciones es favorecer la recuperación de la coloración natural del césped, disminuir la compactación y mejorar las condiciones del terreno para su utilización deportiva.

La recuperación de la grama tiene un plazo importante, pues el estadio deberá estar preparado para su próximo compromiso deportivo, programado para el miércoles 4 de noviembre, entre Millonarios contra América de Cali.

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Finalmente, Sencia señaló que continuará entregando información sobre la evolución y las condiciones técnicas de la gramilla de El Campín.

