Un bebé nació en un taxi en la localidad de Suba: patrulleros de la Policía ayudaron en el parto

Un grupo de uniformados de la Policía Nacional asistió el nacimiento de un bebé dentro de un taxi en el sector de El Rincón, en la localidad de Suba, luego de recibir un llamado de alerta sobre una mujer que se encontraba en trabajo de parto y necesitaba atención inmediata.

La emergencia se presentó cuando los policías, adscritos a la estación de la localidad, realizaban labores de patrullaje. La central de radio les informó sobre la situación de la mujer, quien estaba dentro de un vehículo en la carrera 100A. Los uniformados se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

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Al llegar, recibieron información de las personas que se encontraban en el sitio sobre el estado de salud de la mujer y comenzaron a asistirla. El bebé nació dentro del taxi, antes de que la madre y el recién nacido pudieran ser trasladados a un centro médico.

¿Cómo fue el parto que atendieron los policías en Suba?

Ante la emergencia, los uniformados priorizaron la atención de la mujer y el bebé. Después del nacimiento, trasladaron a ambos al Hospital de Suba para que recibieran valoración médica.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, la mujer llegó consciente al centro asistencial y el recién nacido se encontraba en buen estado de salud.

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La institución no entregó detalles sobre la identidad de la madre ni sobre las circunstancias que la llevaron a encontrarse en situación de calle. Tampoco precisó cuánto tiempo llevaba en trabajo de parto cuando los uniformados recibieron el llamado de alerta.

¿Qué dijo la Policía sobre la atención del parto?

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La Policía Nacional destacó la actuación de los uniformados, quienes respondieron al llamado de la comunidad mientras realizaban labores de vigilancia en la localidad.

La institución señaló que sus integrantes también están preparados para atender situaciones de emergencia y brindar asistencia cuando la vida de una persona está en riesgo.