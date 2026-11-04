Advierten a padres de familia por cambio en los colegios: ajustarán fechas de vacaciones en Bogotá

Los colegios oficiales de Bogotá tendrán ajustes en las fechas de vacaciones de 2027. La Secretaría de Educación dio a conocer el calendario académico que deberán tener en cuenta padres de familia, estudiantes y docentes para organizar sus actividades durante el próximo año.

La programación contempla 12 semanas de receso estudiantil, distribuidas en cinco periodos, y 40 semanas de trabajo académico. Uno de los cambios frente al calendario de 2026 está en el inicio de las actividades escolares: el primer receso de 2027 irá del 11 al 24 de enero, mientras que este año comenzó el 13 de enero.

Publicidad

La distribución responde a las orientaciones establecidas en la Circular 052 de octubre de 2026, mediante la cual el Gobierno indicó a las secretarías de Educación del país que debían expedir los calendarios académicos para los colegios de calendario A.

Colegio en Kennedy. Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Bogotá.

¿Cuándo serán las vacaciones de los colegios en Bogotá durante 2027?

La Secretaría de Educación estableció cinco periodos de receso para los estudiantes de las instituciones oficiales de la capital. Las fechas quedaron distribuidas así:



Del 11 al 24 de enero de 2027.

Del 22 al 28 de marzo de 2027.

Del 21 de junio al 4 de julio de 2027.

Del 11 al 17 de octubre de 2027.

Del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

Estos periodos completan las 12 semanas de descanso previstas para los estudiantes durante el año académico. La programación también incluye el receso de octubre, establecido en la normativa educativa.

¿Cómo se distribuirá el calendario académico de 2027?

Publicidad

La circular establece que los estudiantes tendrán 40 semanas de trabajo académico, organizadas en dos periodos semestrales, y 12 semanas de receso.

Para los docentes y directivos docentes también se contemplan 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, además de cinco semanas destinadas a actividades de desarrollo institucional y siete semanas de vacaciones.

Publicidad

Una de las semanas de desarrollo institucional deberá coincidir con el receso estudiantil de octubre. La normativa también contempla una excepción para los establecimientos educativos con internados destinados a estudiantes de regiones rurales.

Las secretarías de Educación son responsables de expedir cada año los calendarios de los colegios oficiales, teniendo en cuenta las condiciones de sus territorios y comunidades educativas.