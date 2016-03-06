Blu Radio Fedepalma
Fedepalma
-
Más de diez entidades se unen para impulsar el agro colombiano: esta es su campaña
La campaña llamada “Productos colombianos que construyen país” es impulsada por Fedepalma, Porkcolombia, Fedepapa, Fenavi, Fedearroz, Fedegan, Fedepanela, Asocaña, Asoleche, Adepan y la SAC.
-
Ya fue recuperada la finca Buenos Aires en Antioquia; propietarios evalúan los daños
“Sentimos un respaldo de Fedepalma y la Agencia Nacional de Tierras, quien, a pesar de no tener competencia, buscó que se lograra conciliación”, contó Carlos Gómez, propietario del predio.
-
Gobernador Aníbal Gaviria pidió apoyo del Gobierno para retomar finca palmicultora invadida en Turbo
Un amplio terreno ha sido ocupado por comunidades de Turbo argumentando que son lotes baldíos.
-
Fedepalma alerta por la destrucción de más de 600 plantas en medio de invasión a finca en Antioquia
Aunque han pedido la intervención del Gobierno nacional, desde el Ministerio de Agricultura respondieron que se trata de un problema entre privados.
-
Palmicultores de Santander comenzaron a fabricar cosméticos con aceite vegetal
El Instituto Colombiano del Petróleo capacitó a los palmicultores para que produzcan hasta bloqueadores solares.
-
Sociedad de Agricultores de Colombia rechaza medidas arancelarias
Este domingo la Sociedad de Agricultores de Colombia se sumó a las críticas de Fedepalma, que rechaza medidas arancelarias.