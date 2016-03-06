Publicidad

Blu Radio  / Fedepalma

Fedepalma

  • productos colombianos.png
    Campaña “Productos colombianos que construyen país”.
    Margarita Bedoya
    Nación

    Más de diez entidades se unen para impulsar el agro colombiano: esta es su campaña

    La campaña llamada “Productos colombianos que construyen país” es impulsada por Fedepalma, Porkcolombia, Fedepapa, Fenavi, Fedearroz, Fedegan, Fedepanela, Asocaña, Asoleche, Adepan y la SAC.

  • INVASION FINCA TURBO FEDEPALMA.jpeg
    Cortesía: Fedepalma
    Nación

    Ya fue recuperada la finca Buenos Aires en Antioquia; propietarios evalúan los daños

    “Sentimos un respaldo de Fedepalma y la Agencia Nacional de Tierras, quien, a pesar de no tener competencia, buscó que se lograra conciliación”, contó Carlos Gómez, propietario del predio.

  • INVASION FINCA TURBO FEDEPALMA.jpeg
    Cortesía: Fedepalma
    Antioquia

    Gobernador Aníbal Gaviria pidió apoyo del Gobierno para retomar finca palmicultora invadida en Turbo

    Un amplio terreno ha sido ocupado por comunidades de Turbo argumentando que son lotes baldíos.

  • Fedepalma denuncia graves daños en las plantas
    Fedepalma denuncia graves daños en las plantas
    Foto: captura de video suministrado por Fedepalma
    Nación

    Fedepalma alerta por la destrucción de más de 600 plantas en medio de invasión a finca en Antioquia

    Aunque han pedido la intervención del Gobierno nacional, desde el Ministerio de Agricultura respondieron que se trata de un problema entre privados.

  • FOTO ACEITE DE PALMA.jpg
    BLU Radio. Fabricación cosméticos con aceite de palma / FOTO: ICP - Ecopetrol
    Santanderes

    Palmicultores de Santander comenzaron a fabricar cosméticos con aceite vegetal

    El Instituto Colombiano del Petróleo capacitó a los palmicultores para que produzcan hasta bloqueadores solares.

  • 20947_franz
    franz
    Deportes

    Sociedad de Agricultores de Colombia rechaza medidas arancelarias

    Este domingo la Sociedad de Agricultores de Colombia se sumó a las críticas de Fedepalma, que rechaza medidas arancelarias.

