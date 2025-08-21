Más de diez entidades se unen para impulsar el agro colombiano: esta es su campaña

los principales gremios del sector agropecuario colombiano presentaron la estrategia conjunta “Productos colombianos que construyen país”. Esta iniciativa busca fortalecer la identidad nacional a través del reconocimiento y la preferencia por los productos del campo colombiano.

La campaña es impulsada por una alianza entre Fedepalma, Porkcolombia, Fedepapa, Fenavi, Fedearroz, Fedepanela, Asocaña, Fedegan, Asoleche, Adepan y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), entidades que representan a miles de productores que, día a día, contribuyen al crecimiento del país desde las regiones.

“Esta estrategia es una invitación a construir país desde lo que somos y lo que producimos. A reconocer el valor y las familias que están detrás de un producto nacional. Esta, es una plataforma que une voces, territorios y propósitos en torno a Colombia”, afirmaron los voceros de los gremios durante el evento de lanzamiento, realizado en el auditorio de Fedecafé en Bogotá.

Uno de los componentes más representativos de esta iniciativa es el recetario “Productos colombianos que construyen país”, una compilación de preparaciones elaboradas exclusivamente con ingredientes cultivados o producidos en Colombia. Este recetario no solo destaca la riqueza gastronómica del país, sino que también busca fortalecer el vínculo entre los consumidores, sus raíces y los territorios de donde provienen los alimentos.

Durante el acto de presentación, se llevaron a cabo dos paneles temáticos en los que los líderes gremiales abordaron los desafíos comunes que enfrenta el sector agropecuario, así como las oportunidades de crecimiento y los compromisos que asumen frente a los consumidores. Los panelistas también destacaron la importancia de la cooperación entre sectores para consolidar una visión compartida del desarrollo rural y productivo.

La estrategia contempla una amplia variedad de acciones que se desplegarán en todo el país. Entre ellas se incluyen ferias, eventos regionales, activaciones en ciudades, campañas digitales, ruedas de negocios y actividades de co-marketing. Todas estas acciones están diseñadas para aumentar la visibilidad de los productos nacionales, generar un mayor sentido de pertenencia y fortalecer la conexión entre la industria agropecuaria y los consumidores colombianos.

Además del enfoque económico, la campaña pone en primer plano el impacto social y ambiental que tiene el consumo de productos locales. Según los gremios participantes, apoyar lo hecho en Colombia es apostar por la sostenibilidad, el empleo rural y la preservación de las tradiciones culturales.

El evento concluyó con una rueda de prensa y una muestra gastronómica en la que se ofrecieron platos preparados exclusivamente con ingredientes 100% colombianos, como una forma de resaltar la diversidad y calidad de los productos nacionales.

Con esta estrategia, el sector agropecuario colombiano reafirma su compromiso con el país, invitando a los ciudadanos a ser parte activa de una transformación que comienza desde lo más esencial: lo que consumimos.