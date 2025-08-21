Atención: Fuerzas Militares ordenan acuartelamiento de primer grado por ataques

En horas de la tarde de este jueves, 21 de agosto, las Fuerzas Militares ordenaron el acuartelamiento de primer grado de todas las unidades de las tres fuerzas, ante los recientes atentados contra la fuerza pública en Amalfi, Antioquia y Cali; el primero, se trató de un ataque a un helicóptero que hacía traslado de personal para la erradicación de cultivos de coca.

El segundo fue un atentado terrorista, sobre las 3:00 de la tarde, frente de la Base Aérea Marco Fidel Suárez de la FAC en Cali, que dejó cinco personas muertas y otras 14 resultaron lesionadas.

La secretaria de Salud de Cali confirmó minutos después que el número de heridos ascendió a 42, los cuales fueron remitidos para ser atendidos en diferentes centros asistenciales de la ciudad.

Al conocerse este hecho, la Fuerza Aeroespacial Colombiana condenó el atentado terrorista en la base, mientras avanza la investigación para establecer las causas y los autores de este acto violento.

Mientras tanto, el grave ataque al helicóptero de la Policía dejó 10 muertos, según confirmaron las autoridades desde Amalfi. De acuerdo con información preliminar, fue un atentado con drones y otros artefactos.

A esto se suma que las tropas de la Séptima División del Ejército intentó entrar a la zona, pero no lo lograron porque se mantiene el riesgo ante la presencia de explosivos.



Petro condena atentados en Cali y Amalfi

Durante un evento, este jueves, sobre la reforma agraria, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre esta jornada violenta en Antioquia y Valle del Cauca. Antes de su discurso, pidió un minuto de silencio por los fallecidos.

Publicidad

“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, tenemos ocho agentes miembros de la Policía Nacional muertos y ocho heridos en Amalfi (…) y cinco civiles asesinados en Cali”, mencionó el mandatario.