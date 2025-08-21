Video: así quedó un Dollarcity en la zona del atentado terrorista en Cali

Cinco muertos y más de 20 heridos deja, hasta el momento, el lamentable atentado terrorista en Cali en horas de la tarde de este jueves, 21 de agosto, en el norte de la ciudad en inmediaciones de la base área, hecho que elevó la preocupación de orden público a nivel nacional.

En la zona quedó un fuerte rastro de destrucción en algunas viviendas y locales comerciales, entre esos, un Dollarcity, de la reconocida cadena de supermercados, que quedó en total ruina y a oscuras, en medio de la preocupación de las personas que se encontraban en ese momento en el sitio.

Un video, compartido por el medio local Cali Ve, mostró el daño que quedó en el interior de este establecimiento comercial. Sin electricidad y parte de la estructura del techo caída, además de una fuerte nube de polvo y escombro, en medio de varias personas que intenta salir del sitio para buscar resguardo.

#CALI: Así quedó el DollarCity frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez



Entre las ruinas, buscan a los clientes y operarios que se encontraban adentro de este local comercial que quedó totalmente derrumbado y en ruinas, tras el grave atentado de esta tarde en el norte de Cali.… pic.twitter.com/EbDJ2G7iLS — Esto es Cali Ve (@estoescali_) August 21, 2025

“A mí me cayó una lata encima cuando comenzó a caerse todo”, contó la mujer que graba en el interior de este establecimiento, minutos después del atentado terrorista del que fue víctima la capital del Valle este 21 de agosto de 2025, en horas de la tarde en inmediaciones de la base área en el norte de la ciudad.

Por ahora, se desconoce si alguno de los heridos o muertos que han sido confirmados se dieron en este punto y establecimiento, pues, por lo menos en el video, solamente se alcanza a ver daños materiales y la preocupación de las personas presentes.

La Alcaldía de Cali avanza en compañía de las autoridades para dar con los responsables de este lamentable hecho y pusieron una recompensa de 400 millones para cualquier información para dar con los culpables de esta situación. Hecho que también rechazó el presidente Gustavo Petro y que lo calificó como ataque terrorista.