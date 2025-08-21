Operador de Transcaribe denuncia al alcalde de Cartagena por “no girar recursos”

Un lío jurídico que apenas empieza envuelve el panorama del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, y tiene como protagonistas a la empresa Sotramac, uno de los concesionarios encargados de la operación de los buses, y al mismo alcalde Dumek Turbay.

El operador, propietario de 101 buses del sistema, denunció penal y disciplinariamente al alcalde Turbay porque, señalan, ignoró el informe técnico que fijó el aumento del pasaje para 2025 y tampoco ha girado los recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera del mismo a través del Fondo de Estabilización tarifaria, FET.

“De acuerdo con ese informe, para garantizar la operación del sistema sin incurrir en déficit, el alcalde Mayor debió prever una transferencia adecuada al FET o, alternativamente, haber decretado un incremento tarifario de $2.700 por pasajero desde el 1 de enero de 2025, lo cual no ha sucedido, evidenciando un incumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 1277 de 2015, que exige una correspondencia directa entre tarifa fijada y recursos apropiados”, señala el documento de la denuncia presentada a la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia detalla además que al no autorizar el incremento tarifario de 2.700 pesos sino de 400 pesos, el mandatario debía asegurar la apropiación de $68.692 millones de pesos destinados al FET.

“La expedición del Acuerdo 042 de 2024 y del decreto 0899 de 2025 sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos descritos, constituye una clara muestra de desviación de poder y de ejercicio arbitrario de la función pública, así como una presunta conducta constitutiva de prevaricato por acción, al proferirse un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley y a los compromisos contractuales vigentes”, indican.

A su vez los apoderados de Sotramac, a través de la denuncia que también fue presentada a la Procuraduría General de la Nación, aseguran que “la decisión del alcalde de presentar este proyecto de presupuesto, sin la debida cobertura presupuestal para cumplir los compromisos contractuales y legales existentes, genera un riesgo jurídico y económico directo para el Distrito, así como una afectación real para los concesionarios que verán comprometida la posibilidad de recibir la remuneración debida por la operación del sistema”.

También explican que, según el certificado expedido el 21 de julio de 2025 por el revisor fiscal, la empresa atraviesa una situación financiera crítica derivada del incumplimiento reiterado de Transcaribe. La deuda a la fecha es de $6.213.402.660, correspondiente al concepto de Valor Específico por Kilómetro (VEK) y al Valor Específico por Flota en Uso (VEFU).



La mayor cantidad de buses en patio, sin arreglo, son de ellos: alcalde

Entretanto, el mandatario cartagenero le salió al paso a las denuncias y aseguró que Sotramac es el responsable, en gran medida, del precario servicio que presta Transcaribe, y quejas ciudadanas por el mal estado de la flota.

“Lo que tienen que saber los cartageneros es que en gran medida Sotramac es el responsable de un servicio precario, de una dificultad para que los cartageneros puedan acceder a un transporte público de calidad. Cuando los cartageneros ven que cuando cae una lluvia los buses se mojan más dentro que afuera, casi que todos esos buses en el peor estado son los de Sotramac (…) Los cartageneros no saben quién es Sotramac o quién es Transambiental, no tienen ni idea. Los cartageneros le dicen a su alcalde cómo es posible que los buses estén dañados, cómo es posible que los buses estén defectuosos. Y como hay tres escenarios de conversación, uno que lo administra la ciudad, otro que es Transambiental y otro que es Sotramac, pues donde más problemas hemos tenido es con Sotramac”, sostuvo.

El alcalde Turbay a su vez afirmó enfáticamente que ellos los subieron al “ring”, y que por tanto deben esperar la respuestas legales de la Alcaldía.

“Ellos tienen una responsabilidad con la ciudad de Cartagena y les vamos a exigir, como lo hemos venido exigiendo, que le cumplan a la ciudad, porque no nos están regalando nada. Los cartaneros pagan la tarifa y la alcaldía de Cartagena. Y aquí voy a decir algo, todos los alcaldes le han tirado un salvavidas a la operación para que el sistema pueda funcionar, es decir, conchudos les queda pequeño. Es una queja y una denuncia desobligante con la ciudad cuando la ciudad es la que les ha permitido mantener la operación. Siempre van a decir que están perdiendo plata, siempre han dicho que han perdido plata, y la ciudad ha llegado a rescatarlo y a salvarlo”, sostuvo.

El mandatario también aseguró que esta no es la primera vez que Sotramac denuncia a un alcalde, y que la estructuración del sistema no es responsabilidad de esta administración

“Ahora, yo llegué ahora a la alcaldía, yo no estructuré el sistema. Yo no soy responsable de que el sistema, de la manera como se estructuró, pues pudiera tener, entre comillas, eso es lo que dicen ellos, debilidades que los ponen en una situación compleja. Lo del aumento de la tarifa o no, eso es carreta. Ellos hicieron lo mismo con el alcalde pasado. Ahí nos parecemos el alcalde pasado y yo, que hemos sido denunciados por ellos por esas mismas circunstancias”, agregó.

La flota del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, que tiene más de 110.000 usuarios, está integrada por 332 buses, de propiedad de tres operadores: Sotramac, Transambiental y la Alcaldía de Cartagena. Según datos de Transcaribe, Sotramac tiene 101 de estos buses, de los cuales sólo 51 operan.

El pasado 16 de agosto, la Alcaldía de Cartagena abrió una convocatoria pública para la adquisición de 55 nuevos buses para Transcaribe con una inversión de más 70 mil millones de pesos.