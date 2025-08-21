En Cartagena se realiza la primera Cumbre de Inteligencia Artificial para el sector constructor

Cartagena será escenario de un hecho inédito en el país: la primera Cumbre de Inteligencia Artificial (CIA) enfocada en el sector constructor.

El encuentro, organizado por Camacol, se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de agosto y busca convertirse en un espacio estratégico para analizar cómo la digitalización y la IA están transformando una de las industrias más relevantes para la economía nacional.

“Un país donde las personas no estén preparadas para convivir y trabajar con inteligencia artificial es un país vulnerable. Por eso, debemos dotar a nuestra fuerza laboral con herramientas concretas que les permitan enfrentar una realidad digital compleja. Y esto solo se logrará con educación e inclusión”, aseguró Katherine Bobadilla, directora de Productividad y Sostenibilidad de Camacol.

Uno de los momentos centrales del evento será la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional BIM 2025, instrumento que mide el avance en digitalización del sector constructor.

Este año, la encuesta incorporó un capítulo sobre inteligencia artificial. Los datos preliminares revelan que el 41,57 % de los encuestados ve la IA como una herramienta estratégica a corto y mediano plazo, pero un 84 % aún no ha iniciado procesos de adopción o apenas está en fase exploratoria.

Las aplicaciones más comunes hoy son los chatbots (23,06 %) y la generación automática de documentos (19,5 %). Sin embargo, tecnologías con alto potencial, como la optimización de sistemas, apenas alcanzan un 8,56 % de implementación.

La falta de conocimiento (27,62 %) y la escasez de talento especializado (18,54 %) son las principales barreras.



Invitados internacionales

La cumbre reunirá a expertos nacionales e internacionales de primer nivel, entre ellos Ana Lozano, CEO de Nidus Lab; Giovanni Stella, exCEO de Google Colombia; Gonzalo Bustos, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile; y Edmundo Miralles, director de Innovación de Microsoft América.

Más allá de las cifras, el encuentro busca preparar al país para una transición clave: si el BIM abrió la puerta a la digitalización, la inteligencia artificial representa el siguiente gran salto.

El desafío está en formar talento humano, establecer procesos interoperables y garantizar que la innovación tecnológica se convierta en una aliada de la productividad, la sostenibilidad y la equidad.