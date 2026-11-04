TransMilenio tendrá feria de empleo este jueves 5 de noviembre: hay 500 vacantes disponibles

Los ciudadanos podrán acercarse al Portal 20 de Julio para conocer las ofertas laborales de diferentes empresas y recibir asesoría de entidades públicas y privadas. La jornada será gratuita y no requiere inscripción previa.

¿Cuáles son las vacantes disponibles y cómo participar?

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Este jueves 5 de noviembre, TransMilenio realizará su séptima feria de servicios y empleabilidad en Bogotá, una jornada que busca acercar oportunidades laborales y diferentes servicios institucionales a los usuarios del sistema y a la ciudadanía en general.

La actividad se llevará a cabo en el ingreso peatonal exterior del Portal 20 de Julio, en la zona no paga, localidad de San Cristóbal. Los interesados podrán asistir entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m. para conocer las ofertas disponibles y recibir orientación.



De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, durante la jornada se ofrecerán cerca de 500 vacantes para diferentes perfiles, entre ellos operativos, técnicos, auxiliares y administrativos. Las oportunidades estarán disponibles gracias a la participación de empresas de distintos sectores económicos.

Entre las empresas que harán parte de esta iniciativa se encuentran: Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal, Consorcio Express, Gran Américas Usme, Sepecol, Asignar, Listos y Summar Productividad. Estas son algunas de las vacantes que tendrán disponibles:

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Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal



Coordinador de almacén y compras.

Analista ambiental.

Analista SST.

Analista de almacén.

Analista de infraestructura.

Auxiliar TIC-ITS.

Gestor social.

Auxiliar de embarque y desembarque.

Consorcio Express S.A.S.



Conductores con licencia C2 y C3.

Técnicos mecánicos.

Técnicos carroceros.

Técnicos eléctricos automotores.

Gran Américas Usme



Conductores con licencia C2 o C3.

Coordinador de mantenimiento.

Profesional de compras.

Analista de compras.

Instructor de capacitación.

Técnico de mantenimiento.

Operario mecánico.

Operario eléctrico.

Sepecol Ltda.



Vigilantes.

Operadores de medios.

Supervisores.

Asignar S.A.S.



Meseros con experiencia.

Personal de atención al cliente.

Camareros con experiencia.

Auxiliares de servicios generales.

Auxiliares de cocina.

Listos S.A.S.



Operarios de producción.

Asesores comerciales.

Conductores con licencia C1 o C2.

Montacarguistas.

Auxiliares de bodega.

Auxiliares de enfermería.

Jefes de enfermería.

Summar Productividad



Auxiliares de servicios generales.

Auxiliares de bodega (hombres).

Operarios de producción.

Pintores o grafiteros.

Operarios de fibra de vidrio.

Soldadores.

Electromecánicos.

Oficiales de obra.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Alcaldía Local de San Cristóbal, los concesionarios del sistema y empresas privadas. Según explicó Paola Tovar, subgerente de Comunicaciones y Relacionamiento con el Usuario de TransMilenio, el propósito es acercar las oportunidades laborales a los habitantes de esta localidad, especialmente a quienes podrían vincularse a la operación de TransMiCable San Cristóbal.

¿Qué otros servicios ofrecerá la jornada?

Además de las ofertas laborales, los asistentes podrán recibir asesoría y orientación de entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Agencia Pública de Empleo del SENA, Kuepa, Nase Colombia, Atento, Colsubsidio, Compensar, Cafam, El Empleo, el Banco de Alimentos, SG Global y La Rolita, entre otras.

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También habrá servicios complementarios relacionados con el bienestar y la empleabilidad, como jornadas de vacunación de la Secretaría de Salud, atención de Capital Salud EPS-S, educación técnica con Kuepa y otros servicios.

