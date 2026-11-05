Lluvias en Bogotá provocaron inundaciones y encharcamientos en varias vías: los puntos afectados

Las lluvias registradas durante la tarde de este jueves 5 de noviembre en Bogotá provocaron inundaciones y encharcamientos en diferentes sectores de la ciudad, lo que generó afectaciones en la movilidad. Aunque las precipitaciones ya están cesando, las autoridades reportaron varios puntos con acumulación de agua y recomendaron a los conductores transitar con precaución.

La Secretaría de Movilidad informó sobre las novedades en distintas localidades, mientras que organismos de emergencia fueron enviados a atender una de las inundaciones reportadas en el sur de la capital.

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Estos son los puntos de Bogotá afectados por las lluvias

De acuerdo con los reportes de Movilidad, se registraron las siguientes afectaciones:



San Cristóbal: inundación en la carrera 5A con calle 31 sur. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) se encontraban en desplazamiento para atender la situación.

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) se encontraban en desplazamiento para atender la situación. Avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá: se reportó encharcamiento.

NQS con carrera 33 : se presentó acumulación de agua.

: se presentó acumulación de agua. Avenida Boyacá con calle 60 sur: se reportó encharcamiento.

Rafael Uribe Uribe: acumulación de agua en la calle 48 con carrera 5.

Puente Aranda: encharcamiento en la avenida Américas con carrera 36 bis.

Las autoridades también habían advertido, durante la tarde, que las lluvias se presentaban en gran parte de Bogotá, de acuerdo con el sistema de alertas del Idiger.

🌧️Se presenta encharcamiento en:



📍Av. Gaitán Cortés con Av. Boyacá

📍NQS con carrera 33

📍Av Boyacá con calle 60 sur

📍Rafael Uribe, calle 48 con carrera 5.



⚠️ Ten en cuenta: La lluvia reduce la visibilidad y disminuye la capacidad de frenado. pic.twitter.com/qk5D9bAjCM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026

TransMilenio reportó afectaciones por inundaciones y tormenta eléctrica

Las precipitaciones también generaron novedades en el transporte público. A las 3:33 p. m., TransMilenio informó que, debido a las inundaciones en la avenida Caracas con calle 11, no había paso para los buses de la flota troncal en sentido sur-norte.



La situación se presentó por la obstrucción de los maletines utilizados para el cruce de peatones en ese sector.

Por otra parte, el servicio de TransMiCable, en Ciudad Bolívar, continuaba suspendido a esa misma hora debido a una alerta de tormenta eléctrica en la zona.

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Bogotá Tránsito recordó que las precipitaciones pueden reducir la visibilidad y que el pavimento mojado disminuye la capacidad de frenado de los vehículos.

Por esta razón, recomendó a los conductores mantener la precaución al circular por las vías, especialmente en los sectores donde se reportaron inundaciones y encharcamientos.

