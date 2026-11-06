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Cierran en la localidad de Kennedy un ‘spa de garaje’ por irregularidades

Las autoridades inspeccionaron tres establecimientos en el barrio Marsella y encontraron irregularidades en uno de ellos, durante el procedimiento también fue incautado un equipo de depilación láser.

Cierran en la localidad de Kennedy un ‘spa de garaje’ por irregularidades.
Cierre de establecimiento de belleza en Kennedy.
Foto: Alcaldía de Kennedy.
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

En la localidad de Kennedy en Bogotá, las autoridades realizaron un operativo de inspección en establecimientos dedicados a servicios de belleza, estética y cuidado corporal. Durante las visitas encontraron irregularidades en uno de los tres negocios revisados, que terminó con una suspensión de actividades por tres días. Además, fue incautado un equipo de depilación láser que era utilizado para estos procedimientos.

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El operativo se llevó a cabo en el barrio Marsella, en el sector de Kennedy Central, y fue liderado por el equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía Local de Kennedy, en conjunto con funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Salud.

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Durante la jornada, los equipos encargados visitaron tres establecimientos para revisar si estaban cumpliendo con las normas y si contaban con las condiciones necesarias para ofrecer sus servicios a los ciudadanos.

Como resultado de las inspecciones, uno de los negocios presentó incumplimientos, por lo que las autoridades le impusieron una medida de suspensión durante tres días. Adicionalmente, durante el procedimiento fue incautado un equipo de depilación láser que se utilizaba para realizar este tipo de tratamientos.

Desde la Alcaldía Local de Kennedy señalaron que estos controles buscan verificar que los establecimientos dedicados a la belleza y al cuidado corporal cumplan con las normas y evitar que los ciudadanos pongan en riesgo su salud al acudir a lugares que no ofrecen las garantías necesarias.

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Las autoridades también hicieron un llamado a los bogotanos para que, antes de realizarse cualquier procedimiento estético, revisen muy bien el lugar que eligen, se informen sobre las condiciones del establecimiento y tengan cuidado con los servicios que les ofrecen.

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