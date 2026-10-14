Cierran centro estético que funcionaba en Kennedy, sur de Bogotá, sin permisos o documentos legales

El centro estético Las Palmas del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, fue cerrado temporalmente por cinco días luego de un operativo en el que las autoridades incautaron diez equipos utilizados para procedimientos de belleza. La inspección también permitió identificar documentos que hacían falta para el funcionamiento del establecimiento, en una intervención adelantada por la Alcaldía Local, la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Salud.

El operativo se realizó en el establecimiento Belleza Integral Las Palmas, ubicado en la urbanización Mandalay, etapa C, zona 73, en la UPZ Kennedy Central. Allí, la Secretaría Distrital de Salud incautó diez equipos y elementos que se utilizaban para realizar diferentes procedimientos estéticos y que, según explicó el alcalde local, Javier Prieto Tristancho, no contaban con los permisos del Invima para funcionar.

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Entre los elementos incautados hay dispositivos de estimulación eléctrica, equipos de vacumterapia, una máscara LED, un aparato de vaporozono, equipos de cavitación y dermoabrasión, un equipo láser y otro de carboxiterapia. También se encontró un cilindro de dióxido de carbono. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Secretaría de Salud para evitar que continuaran siendo utilizados en los procedimientos que se ofrecían en el lugar.

Pero los equipos no fueron la única situación que encontraron las autoridades. Durante la revisión de los documentos del establecimiento, verificaron que este contaba con matrícula mercantil de la Cámara de Comercio, aunque le faltaban otros soportes necesarios para su funcionamiento. Entre ellos estaban el concepto técnico de seguridad de Bomberos, el documento que acredita que el lugar puede funcionar para esa actividad y la carta de apertura.



Como resultado de la inspección, la Policía Nacional cerró temporalmente por cinco días, con fundamento en el artículo 92, # 16 de la Ley 1801 de 2016, que contempla medidas frente al incumplimiento de los requisitos para desarrollar actividades económicas.

El alcalde local encargado de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, señaló que estos operativos buscan verificar que los establecimientos comerciales cumplan las normas y que los ciudadanos tengan mayores garantías al momento de contratar servicios.

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Además, hizo un llamado a quienes estén pensando en realizarse tratamientos estéticos para que, antes de tomar una decisión, consulten con las autoridades correspondientes si el establecimiento cumple los requisitos y si los equipos que utiliza cuentan con las autorizaciones necesarias.

Las autoridades reiteraron que las inspecciones continuarán en la localidad para revisar el cumplimiento de las normas comerciales y sanitarias y prevenir posibles riesgos para quienes recurren a este tipo de servicios.

