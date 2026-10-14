Descuentos del 60 % en intereses de multas de tránsito en Bogotá: quiénes acceden y cómo pagar

Los conductores que tengan multas de tránsito pendientes en Bogotá y que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024 cuentan desde ahora con un descuento de hasta el 60 % de descuento sobre los intereses acumulados para ponerse al día.
Esto no significa que la multa se reduzca en un 60 %, pues los ciudadanos deberán pagar el 100% del valor original de la sanción y únicamente el 40 % de los intereses generados por la mora, mientras que el 60% restante de esos intereses será descontado.
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El beneficio cobija multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes. Y de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, más de 700.000 deudores podrían acceder si cumplen con las condiciones establecidas.
Sin embargo, hay excepciones, ya que el descuento no aplica para las multas derivadas de sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Tampoco podrán beneficiarse quienes tengan multas que hayan entrado en mora después de la fecha límite establecida.
Desde la Secretaría de Movilidad invitaron a los ciudadanos a revisar sus obligaciones y realizar el trámite en su página web, que es gratuito y no requiere intermediarios.
Para consultar si puede acceder al beneficio, debe ingresar a la página oficial de la Secretaría de Movilidad o a “Mi Movilidad a un clic”, seleccionar la opción “Consulta Comparendos” e ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo. El sistema mostrará las obligaciones pendientes y el valor que debe pagar con el alivio aplicado.
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El pago puede realizarse en línea mediante PSE o descargando el volante correspondiente para pagarlo a través de los canales bancarios habilitados y sus corresponsales autorizados. La recomendación es verificar siempre que se esté ingresando a los canales oficiales antes de entregar información personal o hacer cualquier pago.
Los interesados tendrán plazo hasta el 21 de diciembre de 2026 para efectuar el pago y conservar el beneficio, pues después de esa fecha ya no podrán aplicar este alivio sobre los intereses acumulados.