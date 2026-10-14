En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papa León XIV
Protesta en Colombia
Eva Ferrer
El Campín
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Descuentos del 60 % en intereses de multas de tránsito en Bogotá: quiénes acceden y cómo pagar

Descuentos del 60 % en intereses de multas de tránsito en Bogotá: quiénes acceden y cómo pagar

El beneficio aplica para multas que entraron en mora antes del 30 de junio de 2024 y estará disponible hasta el 21 de diciembre.

Multas de tránsito en Colombia
Multas de tránsito en Colombia
Foto: SuperTransporte y Getty
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Los conductores que tengan multas de tránsito pendientes en Bogotá y que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024 cuentan desde ahora con un descuento de hasta el 60 % de descuento sobre los intereses acumulados para ponerse al día.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Esto no significa que la multa se reduzca en un 60 %, pues los ciudadanos deberán pagar el 100% del valor original de la sanción y únicamente el 40 % de los intereses generados por la mora, mientras que el 60% restante de esos intereses será descontado.

Últimas noticias

Centros estéticos (1).jpg
Bogotá

Cierran centro estético que funcionaba en Kennedy, sur de Bogotá, sin permisos o documentos legales

Estadio Nemesio Camacho El Campín.jpg
Bogotá

Contraloría investiga posibles daños al patrimonio tras mal estado de gramilla de El Campín

Publicidad

El beneficio cobija multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes. Y de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, más de 700.000 deudores podrían acceder si cumplen con las condiciones establecidas.

Agente de movilidad en Bogotá imponiendo un comparendo con multa.
Foto: montaje Blu Radio

Sin embargo, hay excepciones, ya que el descuento no aplica para las multas derivadas de sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Tampoco podrán beneficiarse quienes tengan multas que hayan entrado en mora después de la fecha límite establecida.

Desde la Secretaría de Movilidad invitaron a los ciudadanos a revisar sus obligaciones y realizar el trámite en su página web, que es gratuito y no requiere intermediarios.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para consultar si puede acceder al beneficio, debe ingresar a la página oficial de la Secretaría de Movilidad o a “Mi Movilidad a un clic”, seleccionar la opción “Consulta Comparendos” e ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo. El sistema mostrará las obligaciones pendientes y el valor que debe pagar con el alivio aplicado.

Publicidad

El pago puede realizarse en línea mediante PSE o descargando el volante correspondiente para pagarlo a través de los canales bancarios habilitados y sus corresponsales autorizados. La recomendación es verificar siempre que se esté ingresando a los canales oficiales antes de entregar información personal o hacer cualquier pago.

Los interesados tendrán plazo hasta el 21 de diciembre de 2026 para efectuar el pago y conservar el beneficio, pues después de esa fecha ya no podrán aplicar este alivio sobre los intereses acumulados.

Relacionados

Multas

Publicidad

Publicidad

Publicidad