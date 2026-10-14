Descuentos del 60 % en intereses de multas de tránsito en Bogotá: quiénes acceden y cómo pagar

Los conductores que tengan multas de tránsito pendientes en Bogotá y que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024 cuentan desde ahora con un descuento de hasta el 60 % de descuento sobre los intereses acumulados para ponerse al día.

Esto no significa que la multa se reduzca en un 60 %, pues los ciudadanos deberán pagar el 100% del valor original de la sanción y únicamente el 40 % de los intereses generados por la mora, mientras que el 60% restante de esos intereses será descontado.

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El beneficio cobija multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes. Y de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, más de 700.000 deudores podrían acceder si cumplen con las condiciones establecidas.

Foto: montaje Blu Radio

Sin embargo, hay excepciones, ya que el descuento no aplica para las multas derivadas de sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Tampoco podrán beneficiarse quienes tengan multas que hayan entrado en mora después de la fecha límite establecida.



Desde la Secretaría de Movilidad invitaron a los ciudadanos a revisar sus obligaciones y realizar el trámite en su página web, que es gratuito y no requiere intermediarios.

Para consultar si puede acceder al beneficio, debe ingresar a la página oficial de la Secretaría de Movilidad o a “Mi Movilidad a un clic”, seleccionar la opción “Consulta Comparendos” e ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo. El sistema mostrará las obligaciones pendientes y el valor que debe pagar con el alivio aplicado.

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El pago puede realizarse en línea mediante PSE o descargando el volante correspondiente para pagarlo a través de los canales bancarios habilitados y sus corresponsales autorizados. La recomendación es verificar siempre que se esté ingresando a los canales oficiales antes de entregar información personal o hacer cualquier pago.

Los interesados tendrán plazo hasta el 21 de diciembre de 2026 para efectuar el pago y conservar el beneficio, pues después de esa fecha ya no podrán aplicar este alivio sobre los intereses acumulados.