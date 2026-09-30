Pondrían freno a práctica muy común de agentes de tránsito con conductores de apps de transporte

Los controles de tránsito a conductores que trabajan con aplicaciones de transporte podrían cambiar si avanza una propuesta que llegará al Congreso. El representante a la Cámara Daniel Briceño anunció un proyecto de ley para establecer reglas sobre la forma en que las autoridades deben comprobar si un carro particular está siendo utilizado para prestar un servicio mediante plataformas digitales.

Uno de los cambios planteados busca que los agentes de tránsito no revisen el celular del conductor para comprobar si está utilizando una aplicación como Uber, DiDi, etc. Briceño cuestionó que durante estos procedimientos se acceda al contenido del dispositivo y sostuvo que esa verificación debe hacerse respetando las garantías legales correspondientes.

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“El agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular”, afirmó el representante al explicar su propuesta.

La iniciativa también contempla límites frente a la información que se obtiene de los pasajeros durante estos controles. Briceño propone que los agentes no los interroguen para establecer si existe una relación entre ellos y el conductor.



Esta semana radicaremos un proyecto de ley para darle debido proceso a los conductores de Uber, Cabify, DIDI y otras plataformas cuando les vayan a imponer el comparendo D12.



1. Ninguna autoridad de tránsito podrá revisarles el celular



2. Tampoco pueden interrogar pasajeros.… pic.twitter.com/vMSoD9vyyi — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 27, 2026

¿Qué busca cambiar el proyecto en los controles a conductores Uber, DiDi y más?

La propuesta apunta a establecer un procedimiento uniforme para los casos en que una autoridad pretenda determinar si un vehículo está siendo utilizado para prestar transporte mediante una plataforma.

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Según lo planteado por Briceño, durante algunos controles se pregunta a los pasajeros si conocen al conductor o cuál es el vínculo que tienen con él. El proyecto buscaría que este tipo de interrogatorios no sean utilizados como mecanismo para establecer la procedencia de un comparendo.

La iniciativa está relacionada con el comparendo D12, que sanciona actualmente a quien destine un vehículo, sin la autorización correspondiente, a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.

Apps de transporte Foto: montaje Blu Radio / Pexels Peter Fazekas

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¿Qué sanción contempla actualmente la infracción D12?

La infracción D12 continúa vigente. El artículo 131 de la Ley 769 de 2002 establece esta infracción para los casos en que un automotor sea destinado, sin autorización, a un servicio diferente del establecido en su licencia de tránsito.

Además de la multa, la norma contempla la inmovilización del vehículo. Si se trata de la primera infracción, el automotor puede permanecer inmovilizado durante cinco días; en la segunda, durante 20 días, y en la tercera, durante 40 días.

Para 2026, la multa correspondiente al D12 es de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalente a alrededor de $1,26 millones. A esto se suman los costos asociados con la inmovilización del vehículo.

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La sanción tiene especial relevancia para quienes utilizan el automotor como fuente de ingresos, debido a que la inmovilización también puede impedirles trabajar durante el periodo establecido.

Un conductor con una multa sin pagar puede tener consecuencias legales. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿El proyecto eliminaría las multas para Uber, DiDi y otras plataformas?

No. La propuesta anunciada por Briceño se concentra en la manera en que se realizan los controles y se obtiene la evidencia, mientras que la eliminación de la infracción D12 para los conductores de plataformas corresponde a otra discusión.

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Representantes del sector de aplicaciones han planteado eliminar esta infracción dentro de una eventual reforma al Código Nacional de Tránsito. Alianza In Colombia ha defendido esa posición al señalar que la actividad de los conductores de plataformas permanece en un escenario regulatorio que, según el gremio, no ofrece una solución integral.

Briceño también ha manifestado previamente su respaldo a eliminar el D12 para estos casos. Ahora, su nueva iniciativa plantea reglas específicas para los procedimientos en los que las autoridades buscan determinar si un vehículo particular está siendo utilizado mediante una aplicación.

Por ahora, ninguno de estos cambios modifica las reglas vigentes.