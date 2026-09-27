Las patinetas eléctricas siguen ganando terreno en Colombia: estos son los modelos más buscados

Las patinetas y bicicletas eléctricas siguen ganando espacio entre las alternativas de movilidad en Colombia. Durante el primer semestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos personales crecieron 204%, según datos de la Andi y Fenalco, en medio de la congestión que enfrentan ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

A este crecimiento se suma la llegada de tres nuevos modelos de Segway al mercado colombiano: MAX G3 Plus, ZT3 y E3 Go. La compañía proyecta comercializar más de 4.000 unidades de estas referencias durante el último trimestre de 2026 y cerrar el año con ventas de entre 25.000 y 30.000 vehículos eléctricos en el país.

La expansión de este segmento está relacionada con la búsqueda de opciones para desplazamientos cotidianos y recorridos de corta y media distancia, especialmente en ciudades donde los tiempos de viaje y la congestión hacen que los usuarios busquen otras alternativas de transporte.

Patinetas eléctricas Suministrado

¿Cuáles son las nuevas patinetas eléctricas que llegan a Colombia?

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Los tres modelos están dirigidos a perfiles de usuarios diferentes. Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de Segway Colombia, representado exclusivamente por CKT GLOBAL, explica que "la E3 Go está dirigida a quienes buscan acceder por primera vez a este tipo de movilidad, democratizando tecnología premium a un precio altamente competitivo".

La ZT3, en cambio, está orientada a quienes necesitan un vehículo para recorridos más exigentes, mientras que la MAX G3 Plus apunta al segmento premium, con mayor autonomía, tecnología y sistemas de asistencia a la conducción.

Las condiciones de las ciudades colombianas también han llevado a incorporar características relacionadas con la estabilidad, la suspensión, la resistencia al agua, la navegación y el control del vehículo. Entre las tecnologías mencionadas están el sistema de control de tracción, la tecnología de conducción de largo alcance y soluciones para terrenos diversos.

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¿Qué tecnología tienen las nuevas patinetas eléctricas?

La MAX G3 Plus cuenta con doble suspensión hidráulica, neumáticos autosellantes y resistencia al agua IPX6. También incorpora funciones de localización mediante Apple Find My y bloqueo electrónico remoto.

La seguridad y el control remoto hacen parte de esta nueva generación de vehículos, que también incorpora sistemas de navegación y pantallas para consultar información durante los recorridos.

Bogotá concentra una parte importante de este mercado, impulsada por su red de ciclorrutas y la congestión. Medellín encuentra una aplicación relacionada con sus pendientes, mientras que Cali y Barranquilla presentan condiciones de terreno que favorecen estos desplazamientos. Otras ciudades como Manizales, Pereira, Cúcuta, Cartagena y Bucaramanga también empiezan a registrar crecimiento en la adopción de estos vehículos.

