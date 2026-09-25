Carros eléctricos y perros: caravana por Bogotá terminará con donación de una tonelada de alimento

Más de 30 carros eléctricos e híbridos recorrerán Bogotá este sábado 26 de septiembre en una caravana que tendrá a los perros como protagonistas y que terminará con una acción destinada a animales rescatados: la donación de una tonelada de alimento canino a una fundación de rescate.

La iniciativa, denominada ALL ENGINE PETs, partirá a las 9:00 de la mañana desde el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, y reunirá vehículos de más de una veintena de marcas del sector automotor.

Entre las marcas participantes estarán Mazda, Porsche, BMW, BYD, MINI, KIA, Geely, Chevrolet, Chery, JAC, Nissan, Honda, Changan, Suzuki, GWM, Citroën, Mercedes-Benz, Smart, Xpeng y Subaru.

El elemento particular de esta edición será la presencia de los perros, pues los vehículos estarán personalizados con la misma mascota que viajará a bordo. La actividad busca relacionar la movilidad electrificada con el bienestar de los animales.



¿Qué recorrido tendrá la caravana de carros eléctricos?

La caravana saldrá de Unicentro y tomará algunas de las principales vías del norte de Bogotá. El recorrido incluirá la calle 116, la avenida Córdoba y la calle 127, antes de conectar con la avenida Boyacá.

Desde allí, los vehículos continuarán hacia el norte para atravesar el puente de la Calle 153 y posteriormente tomar la Autopista Norte. El recorrido seguirá hasta el peaje de Los Andes y terminará aproximadamente a las 11:00 de la mañana en el restaurante Santa Costilla Campestre, en Sopó.

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En ese punto se realizará una exposición de vehículos electrificados, donde los asistentes podrán conocer los modelos participantes y recibir información de las diferentes marcas.

Caravana eléctrica para donación a fundación de perros Foto: cortesía

¿Por qué los perros son protagonistas de la caravana?

ALL ENGINE señaló que uno de los objetivos de la actividad es mostrar una relación entre la movilidad electrificada y el bienestar de los animales.

La organización destaca que los vehículos eléctricos generan menos ruido y vibraciones mecánicas que los vehículos con motores de combustión. Según la información entregada para la actividad, estas características pueden contribuir a que los desplazamientos sean más tranquilos para los perros, cuyos sentidos del oído y el equilibrio son sensibles.

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Uno de los componentes de la jornada será una alianza entre ALL ENGINE y Laika, mediante la cual se realizará una donación de una tonelada de alimento para perros a una fundación de rescate.

La acción busca llevar el propósito de la caravana más allá de la exhibición de vehículos y destinar parte de la actividad al apoyo de animales rescatados.

“La protección del medio ambiente y el bienestar de los animales están en el corazón de todo lo que hacemos”, afirmó Claudia Guerrero, gerente general de ALL ENGINE, al referirse a la iniciativa.

La jornada estará abierta a quienes quieran acercarse al punto de llegada en Sopó, donde además de la exposición de los vehículos electrificados habrá actividades y espacios relacionados con las marcas participantes.