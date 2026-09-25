El error al frenar con la caja que podría destrozar el motor de su carro al bajar una pendiente

Frenar con la caja al bajar una pendiente no es, por sí mismo, una práctica perjudicial para el motor. De hecho, el frenado con motor puede ayudar a controlar la velocidad en descensos prolongados y reducir el desgaste de los frenos. El problema aparece cuando el conductor reduce de marcha de manera incorrecta, especialmente a una velocidad demasiado alta, porque el cambio brusco aumenta la carga sobre la transmisión y el sistema de transmisión de fuerza.

Así lo explica Universal Technical Institute (UTI), institución especializada en formación de técnicos automotrices, al describir cómo funciona esta técnica y cuáles son las precauciones que deben tener los conductores al utilizarla.

¿Cuál es el error al bajar una pendiente?

El frenado con motor requiere conocer la velocidad y el rango de revoluciones del vehículo. UTI señala que, en ni en una transmisión mecánica ni automática se debe cambiar a una marcha inferior cuando el vehículo circula a alta velocidad.

Carro bajando por pendiente Foto: Flow

La recomendación es seleccionar una relación más baja antes de comenzar el descenso, de manera que el motor pueda ayudar a controlar la velocidad desde el inicio.



Un cambio descendente realizado de forma incorrecta aumenta la carga sobre la transmisión y el tren motriz. La institución también advierte que el frenado con motor puede incrementar la carga sobre estos componentes y, en determinadas condiciones, reducir la tracción.

Por eso, la técnica no consiste simplemente en mover la palanca hacia una marcha inferior mientras el vehículo baja rápidamente por una pendiente.

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¿Frenar con la caja daña el motor?

Según UTI, el frenado con motor realizado correctamente no debería tener efectos negativos sobre el motor. Aunque el proceso genera algo de calor, la institución señala que este es reducido y que, si las reducciones de marcha se hacen correctamente, la transmisión tampoco debería sufrir daños por utilizar esta técnica.

Además, el procedimiento puede disminuir el desgaste de los componentes de los frenos, ya que reduce la necesidad de utilizar continuamente el pedal durante los descensos.

En determinadas condiciones también puede contribuir ligeramente al consumo de combustible, debido a que al levantar el pie del acelerador el sistema puede reducir o interrumpir el suministro de combustible a los cilindros utilizados durante el proceso.

Muchos motores ya vienen hoy en día con cadena de distribución, más confiable, Foto: Toyota

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¿Qué ocurre cuando se frena con el motor?

Cuando el conductor deja de acelerar, la entrada de aire al motor disminuye y se genera una resistencia que reduce las revoluciones, resistencia que se transmite a través de la transmisión y el tren motriz hasta las ruedas, ayudando a disminuir la velocidad sin depender exclusivamente del pedal del freno.

En una pendiente larga, esta técnica permite mantener el vehículo bajo control sin mantener presionado el freno durante todo el descenso. Esto resulta especialmente importante porque el uso constante del sistema de frenos genera fricción y puede aumentar su desgaste.

En los vehículos mecánicos, UTI explica que el conductor debe quitar el pie del acelerador, seleccionar una marcha inferior y soltar progresivamente el embrague, dejando que el vehículo reduzca su velocidad antes de volver a bajar otra marcha.

La clave está precisamente en no hacer cambios descendentes de manera brusca.

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¿Qué pasa con los carros automáticos?

El frenado con motor también puede utilizarse en vehículos automáticos. Dependiendo de la transmisión, el conductor puede seleccionar una relación inferior mediante la palanca o utilizar las levas ubicadas detrás del volante.

UTI señala que esta reducción debe hacerse antes de iniciar el descenso o cuando la velocidad sea apropiada, no cuando el vehículo ya circula a una velocidad elevada.

Además, hay una consideración importante: el frenado con motor normalmente no enciende las luces de freno. Por eso, cuando el vehículo está reduciendo considerablemente su velocidad, el conductor debe utilizar el pedal de freno cuando sea necesario para advertir a quienes circulan detrás.

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En condiciones de lluvia o superficies deslizantes también debe utilizarse con cuidado, debido a que una reducción brusca puede afectar la tracción de las ruedas.