¿Cuánto cuesta asegurar un carro eléctrico? Podría valer lo mismo que uno de gasolina

Para muchos colombianos, acceder a un vehículo eléctrico puede representar un ahorro en el gasto de combustible. Sin embargo, durante mucho tiempo se consideró que el costo del seguro era más alto, lo que podía convertirse en un factor al momento de comprar estos vehículos.

Ante ello, un estudio reveló que la diferencia en el valor de los seguros podría ser nula. Así lo señala Seguro Canguro, que analizó 220.552 cotizaciones realizadas entre enero de 2025 y septiembre de 2026 con 13 aseguradoras que ofrecen pólizas todo riesgo.

De acuerdo con el análisis, los vehículos eléctricos pasaron de representar menos del 1 % de las cotizaciones en enero de 2025 a cerca del 6 % en 2026. Entre los vehículos nuevos, además, ya representan uno de cada tres carros cotizados en la plataforma.

El Tesla Model Y fue el carro nuevo más cotizado para asegurar durante 2026, con 1.308 cotizaciones de vehículos cero kilómetros.



Carros eléctricos Foto: AFP

¿Cuánto cuesta asegurar un carro eléctrico en Colombia?

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Según el estudio, el valor de la póliza depende principalmente del precio del vehículo y, al comparar carros de valores similares, los eléctricos no resultan más costosos de asegurar que los de gasolina.

Para vehículos entre $90 y $120 millones, la oferta todo riesgo más económica representa el 2,07 % del valor del eléctrico, frente al 2,13 % para uno de gasolina. En carros entre $160 y $220 millones, las tasas son de 1,69 % y 1,92 %, respectivamente.

La prima típica para un eléctrico parte de $2.359.060 al año. El Tesla Model Y puede asegurarse desde $2.343.700 anuales, mientras que el BYD Yuan Up parte de $2.273.545 y el MG S5, desde $1.741.764.

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¿Qué cambia al asegurar un Tesla o cualquier carro eléctrico?

La principal diferencia está en la cantidad de aseguradoras que ofrecen cobertura. Mientras un carro de gasolina recibe ofertas de 10 aseguradoras en promedio, un eléctrico recibe ocho. Sura, Allianz y AXA Colpatria cotizan eléctricos en más del 80 % de los casos, según el estudio.

La batería queda cubierta cuando el daño ocurre por un accidente, pero no ante una falla por sí sola. El cargador doméstico requiere ser declarado como accesorio para tener cobertura y la asistencia contempla grúa hasta la estación de carga más cercana.