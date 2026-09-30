Por $50 millones, lanzan carro eléctrico con 500 km de autonomía para desafiar dominio de los chinos

Hyundai lanzó en China el Ioniq V, un nuevo sedán eléctrico con el que la marca busca dar un golpe sobre la mesa en uno de los mercados más competitivos para este tipo de tecnología. El modelo llega con dos configuraciones de batería y una autonomía de hasta 650 kilómetros bajo el ciclo CLTC.

El precio anunciado para China parte de unos US$16.380, y llega hasta cerca de US$20.850 (entre 54 - 67 millones de pesos al cambio), aunque son cifras que corresponden al mercado chino y no representan el precio que tendría el vehículo si en un hipotético futuro llegara a Colombia, donde entrarían en juego otros costos e impuestos, por lo que subiría su costo final.

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¿Cuánta autonomía tiene el nuevo Hyundai Ioniq V?

El Ioniq V utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios y estará disponible con dos baterías de tecnología LFP suministradas por CATL. La versión de entrada incorpora una batería de 53,5 kWh y un motor de 140 kW, equivalente a unos 188 hp. Hyundai anuncia para esta configuración una autonomía de 540 km bajo el ciclo CLTC y de 443 km bajo WLTP.

Hyundai Ioniq V Foto: Hyundai Press

La variante de mayor capacidad utiliza una batería de 66,8 kWh y un motor de 168 kW, unos 225 hp. En este caso, la autonomía llega a 650 km CLTC y 533 km WLTP.



La diferencia entre ambos ciclos es importante porque las cifras CLTC y WLTP se obtienen bajo metodologías distintas. Por eso, la autonomía anunciada para el mercado chino no debe interpretarse directamente como la distancia que recorrería el vehículo en cualquier condición de conducción.

Características del Ioniq V

El nuevo Hyundai mide 4,9 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,47 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,9 metros. Su coeficiente aerodinámico es de 0,23 Cd, una cifra que contribuye a reducir la resistencia al avance.

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El diseño incorpora una nueva línea estética desarrollada por el Hyundai China Design Center y estará disponible en ocho colores, entre ellos dorado, morado, verde, gris, blanco, blanco mate, plateado y negro.

En la parte posterior ofrece un baúl de 465 litros, mientras que el habitáculo incorpora una pantalla dual de 27 pulgadas, sistema de visualización frontal y cargador inalámbrico para teléfonos.

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El sistema multimedia utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 8295, mientras que el vehículo también incorpora tecnología de asistencia a la conducción desarrollada junto a Momenta.

Hyundai Ioniq V Foto: Hyundai

Entre sus funciones está el sistema NOA para autopistas, diseñado para asistir al conductor durante determinados recorridos por carretera.

El Ioniq V también cuenta con una palanca de cambios ubicada detrás del volante de diseño ovalado y diferentes espacios de almacenamiento en el habitáculo, con una capacidad total indicada de 15 litros, además de dos portavasos.

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¿El Hyundai Ioniq V llegará a otros mercados?

Hyundai desarrolló el vehículo en China, pero la compañía contempla que el modelo llegue posteriormente a mercados internacionales. La información disponible sobre el lanzamiento no establece una fecha concreta ni confirma cuáles serán esos países.