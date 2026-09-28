Estas serán las 11 estaciones de la Línea 2 del metro de Bogotá: desde Suba a Chapinero

El metro de Bogotá contará con una segunda línea que conectará el sector de Chapinero con Suba y Engativá gracias a un trazado de 15,5 kilómetros. Ante esto, el Distrito proyecta la integración de 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y una elevada. Además, su recorrido será de unos 20 minutos entre extremos.

La Línea 2 iniciará desde la calle 72 con avenida Caracas, donde se conectará con la primera línea del sistema. Desde ese punto avanzará hacia el occidente de la ciudad por la calle 72 y luego tomará la avenida Ciudad de Cali hacia el norte, para continuar por la avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y finalmente llegar a la calle 145, donde se ubicará el patio taller en Fontanar del Río.

La nueva línea será automatizada y comenzará su operación comercial con 25 trenes. De acuerdo con la información suministrada, tendrá capacidad para movilizar alrededor de 76.000 pasajeros por hora en cada sentido y podrá beneficiar a más de 2,5 millones de habitantes de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Metro de Bogotá. Foto: AFP

¿Cuáles son las 11 estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

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El recorrido de la Línea 2 iniciará en la calle 72 con avenida Caracas y culminará en la avenida calle 145 con carrera 141 B.



Calle 72 con avenida Caracas Calle 72 con avenida NQS Calle 72 con avenida carrera 68 Calle 72 con avenida Boyacá Calle 72 con carrera 80 Avenida Ciudad de Cali con calle 80 Avenida Ciudad de Cali con calle 90 Avenida Ciudad de Cali con carrera 93 ALO con calle 129 D ALO con calle 139 Avenida calle 145 con carrera 141 B

Cabe recordar que la primera estación permitirá la conexión con la Línea 1 del Metro, cuyo trazado contempla 24 kilómetros y 16 estaciones entre Bosa y la avenida Caracas con calle 72.

¿Cuánto demorará el recorrido de la Línea 2 del Metro?

El tiempo estimado para el traslado desde la primera estación, ubicada en la calle 72, hasta la última, en Fontanar del Río, sería de aproximadamente 20 minutos.

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Adicionalmente, este proyecto contempla un patio taller y una operación con trenes automatizados. Según confirma la Empresa Metro de Bogotá, la segunda línea permitiría reducir cerca de 87.000 toneladas de CO2 en su primer año de operación. También generaría 46,3 millones de horas de viaje anualmente para los bogotanos.

La Línea 2 permitirá reducir las congestiones en localidades como Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, beneficiando a más de 2,5 millones de habitantes.