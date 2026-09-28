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Video registró violento robo a mano armada en barrio Santa Rita de Bogotá: ladrones huyeron en moto

El hecho ocurrió en el barrio Santa Rita. Los ladrones llegaron en motocicleta, uno de ellos descendió con un arma de fuego y amenazó a las víctimas para quitarles celulares, dinero y joyas.

Video registró violento robo a mano armada en barrio Santa Rita de Bogotá.
Video registró violento robo a mano armada en barrio Santa Rita de Bogotá. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

En varios videos quedó grabado el momento exacto en el que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta protagonizaron un robo a mano armada. El hecho ocurrió a plena luz del día en el barrio Santa Rita de la localidad de Puente Aranda.

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En las imágenes se observa cómo el parrillero desciende de la motocicleta, saca un arma de fuego y amenaza a dos personas que se encontraban en plena vía pública. El delincuente permanece durante varios minutos frente a las víctimas mientras estas entregan sus pertenencias.

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Entre los elementos robados se encontraban celulares, dinero en efectivo y joyas. Una vez recibió los objetos, el hombre volvió a subir a la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escaparon rápidamente del lugar. Una de las víctimas intentó perseguir a los delincuentes, pero no logró alcanzarlos debido a la velocidad con la que huyeron.

El caso genera, además, una alerta por la posible relación con otro hecho ocurrido en el mismo sector. Al parecer, los mismos delincuentes habrían participado en el robo a una panadería registrado el 25 de septiembre, aunque esta información deberá ser establecida por las autoridades mediante la investigación correspondiente. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial sobre este nuevo caso de inseguridad registrado en la capital.

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