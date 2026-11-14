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Incautan dispositivos electrónicos, armas cortopunzantes y droga en cárcel de mujeres El Buen Pastor

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el operativo se realizó de manera conjunta entre el Inpec y la Policía Nacional.

Cárcel El Buen Pastor
Foto: AFP
Foto: AFP
Por: María Palomo
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

En el principal centro de reclusión femenino de la capital colombiana, conocido como El Buen Pastor, se llevó a cabo un operativo conjunto entre el Inpec y la Policía Nacional, por orden presidencial, este viernes 13 de noviembre.

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A través de una publicación, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que, como resultado del operativo, fueron incautados 58 terminales móviles, 47 cargadores, 14 auriculares Bluetooth, 12 armas cortopunzantes y dos parlantes, además de sustancias como 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi.

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De acuerdo con el último balance presentado por la Presidencia, durante el Gobierno de Abelardo De la Espriella se han registrado 4.080 operativos de registro y control en cárceles durante sus primeros 50 días de gestión.

Por su parte, el mandatario afirmó que su directriz es clara: blindar el control penitenciario y cerrarles los espacios a los criminales.

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