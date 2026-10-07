Gobierno entrega a Fedecacao la administración del Fondo de Estabilización por 10 años

El Gobierno nacional le entregó a Fedecacao la administración, por 10 años, del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao, según el contrato firmado esta semana por el Ministerio de Agricultura y conocido por Blu Radio.

El fondo, creado en 2021, administra aportes de los exportadores de cacao y busca generar una compensación para ellos en épocas de bajos precios. Fedecacao ya venía administrando el fondo desde su creación y continuará haciéndolo hasta el año 2036.

Familias campesinas de Tumaco desgranando frutos de cacao maduros. Foto cuenta de X: @fedecacao

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"La Federación Nacional de Cacaoteros Fedecacao es la agremiación o asociación beneficiaria de carácter gremial con la mayor representatividad de los productores de cacao a nivel nacional", señaló el ministerio en un estudio de representatividad del sector.

La Federación agremia en la actualidad a unos 59.000 afiliados activos.



La renovación del contrato de estabilización del cacao es una buena señal para otros gremios del sector que administran recursos parafiscales. Entre ellos, la Federación Nacional de Cafeteros.

Esta mañana, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, dijo en entrevista con Mañanas Blu que ya iniciaron las negociaciones con el Gobierno nacional para la firma de un nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FNC).

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El contrato actual del Fondo Nacional del Café se firmó por apenas 5 meses (que vencen el 11 de diciembre), luego de varios intentos de la administración de Gustavo Petro por asignarle el manejo de esos recursos a otra entidad.