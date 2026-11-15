En Bogotá fueron capturadas 492 personas durante la segunda semana de noviembre

En acciones operativas desplegadas en la ciudad de Bogotá, se realizó la captura de integrantes de diferentes organizaciones criminales, entre ellas: ‘Los Nocturnos’, ‘Illimani’, ‘Puentes II’, ‘Los Caminantes’ y ‘Centro’, como resultado de un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la operación Kratos.

Estas estructuras criminales se dedicaban a delitos como secuestro extorsivo, tráfico de estupefacientes y sicariato, de la siguiente manera:

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‘Los Nocturnos’: grupo delincuencial que hacía uso de taxis que terminaban en paseos millonarios. Fueron capturados seis de sus integrantes.

‘Illimani’: estructura criminal que operaba en Ciudad Bolívar con los delitos de sicariato y microtráfico, a cuyos integrantes, además, se les atribuye el asesinato de cuatro personas. Fueron capturados seis de sus integrantes.



‘Puentes II’: con la captura de 23 de sus integrantes, a esta organización criminal se le atribuye la coordinación de homicidios en cárceles, además de la desaparición de los cuerpos y el tráfico de estupefacientes. Sus integrantes serían responsables de nueve homicidios y una desaparición forzada.

‘Los Caminantes’: bajo la fachada de venta de cachivaches, realizaban la comercialización de marihuana, cocaína y tusi, además de instrumentalizar a una menor de cinco años para ocultar sustancias estupefacientes a su alrededor. Fueron capturados nueve de sus integrantes.

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Por último, ‘Centro’, organización que, bajo la fachada de una droguería, operaba una red de microtráfico en el barrio San Bernardo, con la distribución de estupefacientes. De esta estructura fueron capturados diez presuntos integrantes.

Estas capturas fueron el resultado de un arduo trabajo de investigación por parte de las autoridades, que permitió establecer la identidad y los roles de sus integrantes, así como su financiación y modus operandi. El operativo se llevó a cabo en el marco de la operación Kratos, del pasado 28 de octubre, bajo la coordinación y el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.