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Grave incendio en el Gran San de Bogotá antes de Navidad: al menos 22 locales afectados

Bomberos controlaron la emergencia durante la madrugada de este lunes. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Incendio en Gran San
Incendio en Gran San
X: @BomberosBogota
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

Un incendio estructural registrado en la madrugada del lunes 16 de noviembre afectó al menos 22 locales comerciales del Centro Comercial Gran San, ubicado en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

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La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuyos integrantes controlaron las llamas para evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos del centro comercial. El hecho ocurre a pocas semanas del inicio de la temporada decembrina, uno de los periodos de mayor actividad comercial para los negocios dedicados a la venta de ropa.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado el valor de las pérdidas económicas ni el inventario afectado por el fuego. Sin embargo, se estima que las pérdidas serían elevadas. Pese a los daños en los establecimientos comerciales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.

Después de controlar la conflagración, los organismos de socorro aseguraron el área y activaron un equipo especializado para investigar el origen del incendio.

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¿Qué se sabe del incendio en el Gran San?

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que la emergencia se presentó en una edificación ubicada en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe. A través de una publicación en su cuenta de X, la entidad entregó el balance del incendio.

“En horas de la madrugada, controlamos un incendio estructural en una edificación ubicada en la Carrera 11 con Calle 9, localidad de Santa Fe. Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas”, señaló el Cuerpo de Bomberos.

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Además, la entidad activó al equipo especializado de Investigación de Incendios para establecer qué provocó la emergencia. Al llegó el personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), para adelantar las actuaciones correspondientes.

¿Qué pasará con los locales afectados por el incendio en San Victorino?

Tras controlar las llamas, Bomberos aseguró el área y reportó la presencia del Idiger. Las condiciones de los establecimientos y la posibilidad de que los comerciantes ingresen nuevamente deberán determinarse a partir de las evaluaciones de las autoridades.

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Por el momento, tampoco se ha informado cuánto tiempo permanecerán cerrados los locales afectados ni cuál es el monto total de los daños.

Bomberos recordó a la ciudadanía la importancia de evitar sobrecargas en los tomacorrientes y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas para prevenir emergencias similares.

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