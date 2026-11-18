Pico y placa en Bogotá este miércoles 18 de noviembre de 2026

Este miércoles 18 de noviembre de 2026, regirá en Bogotá la medida de pico y placa Bogotá hoy para vehículos particulares. Las placas restringidas en esta jornada son 1, 2, 3, 4, 5. El horario de aplicación de esta medida es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.. La restricción vehicular se extiende a toda el área urbana de la ciudad, buscando mejorar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento.

Sanciones por incumplimiento

Las autoridades municipales han reiterado que el incumplimiento del pico y placa Bogotá hoy acarrea sanciones económicas y podría incluir la inmovilización del vehículo. Aunque no se proporcionó el monto exacto de la multa para este día, se recomienda a la ciudadanía respetar las normativas vigentes para evitar inconvenientes. Se sugiere verificar la información actualizada a través de canales oficiales de movilidad en Bogotá para evitar estas sanciones.

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Recomendaciones para hoy en Bogotá

Este día, los taxis que podrán circular son aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, mientras que las placas 7, 8 tienen la restricción. Se considera efectivo usar opciones de movilidad sostenible, como las bicicletas o el transporte público. Verificar el estado del tráfico en tiempo real mediante aplicaciones móviles puede facilitar los desplazamientos. Además, se recuerda a los conductores respetar las normas vigentes para evitar sanciones.

Mañana jueves, los vehículos particulares con placas que finalizan en 6, 7, 8, 9, 0 tendrán restricciones de circulación en la ciudad. Se exhorta a los conductores a planificar con antelación sus desplazamientos y explorar alternativas de transporte. La Secretaría de Movilidad recomienda verificar las medidas vigentes frecuentemente para evitar inconvenientes.