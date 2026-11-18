La Contraloría General de la República puso en duda los argumentos para traer trabajadores desde China para terminar la primera línea del Metro de Bogotá. Según la contralora delegada para la Inclusión Social, Yolima Herrera, de los cerca de 1.524 trabajadores que el concesionario dice necesitar, casi mil corresponden a mano de obra no calificada. Entre las razones que el ente de control ha escuchado sobre la dificultad para conseguir personal está la posibilidad de que los salarios ofrecidos a los operarios no sean suficientes para retenerlos.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria explicó que la Contraloría hace un seguimiento concomitante y preventivo al proyecto por orden del contralor general, Jorge Eliécer Laverde, por su peso presupuestal y social. En ese marco, el pasado 11 de noviembre el organismo convocó una mesa técnica con el concesionario Metro Línea 1, la supervisión y la interventoría, en la que se conoció la alerta por los retrasos y el déficit de 1.500 trabajadores en el Metro de Bogotá.

Metro de Bogotá operando // Foto: X @CarlosFGalan

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Metro de Bogotá: el concesionario dice que no consigue trabajadores

Herrera relató que, al final de la sesión, preguntó a las partes cuál era su mayor preocupación para sacar adelante el proyecto. Según su versión, el representante legal del concesionario respondió: "Mire, a mí me preocupa que yo no tengo mano de obra calificada y no calificada suficiente". La interventoría y la supervisión coincidieron en ese diagnóstico.

Con la información que la Empresa Metro entregó después, el ente de control conoció la cifra exacta. "Ellos informan que el concesionario a su vez les dice que faltan alrededor de 1.524 trabajadores", señaló la contralora, quien precisó que de ese total hay "casi 900 o casi mil" de mano de obra no calificada.



Los perfiles requeridos, según la respuesta recibida, son de construcción y redes, electricidad y mantenimiento, y operación y apoyo. Herrera dijo que entiende que para algunos cargos calificados se recurra a personal extranjero. Agregó que el concesionario informó que ya envió a 50 personas a capacitarse en China.

¿Los bajos salarios explican la falta de personal?

Sobre por qué no ha sido posible contratar trabajadores en Colombia, la funcionaria explicó que en la mesa técnica se dijo, de manera informal, que no era fácil conseguir el personal y que este no permanecía mucho tiempo en las obras.

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A eso se suman testimonios recogidos por la Contraloría en sus visitas a los alrededores del proyecto. La contralora delegada dijo que vecinos y ciudadanos les han manifestado lo siguiente: "Es probable, al parecer, que no les estarían pagando muy bien a los operarios y por eso no hay una continuidad". Para Herrera, "ahí surge una preocupación social".

La contralora anunció que pedirá a su colega delegada para el sector Trabajo que acompañe la revisión de este tema. Hasta ahora, según explicó, la Contraloría no tiene el dato de cuántos de los trabajadores de la obra son chinos y cuántos colombianos, aunque ya hizo esa pregunta.

Metro de Bogotá. Foto: suministrada.

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¿Quién paga la llegada de trabajadores chinos al Metro?

Uno de los puntos que más inquieta al ente de control es el costo de la operación. Por la información divulgada tras el seguimiento, traer al personal desde China costaría cerca de 10 millones de dólares. Herrera aseguró que las partes no han respondido dos preguntas clave: "Yo les pregunto cuánto cuesta traer de China a esta persona, no nos han contestado eso". Tampoco les han dicho cuánto tiempo tomaría su llegada, un dato que incide directamente en el cronograma.

La funcionaria advirtió que tanto en la supervisión como en el Distrito existe una postura fija frente a ese gasto: "Es cerrada la convicción interna que se tiene al interior de la supervisión del proyecto (...) y es pensar que como es una concesión es un problema que debe asumir el concesionario y es plata del concesionario".

Sin embargo, recordó que el concesionario recibe su pago por retribución, a medida que termina unidades de ejecución, y que "la retribución son recursos públicos". Sobre si el contrato autoriza la contratación de extranjeros, explicó que ese detalle no está contemplado ni en este ni en ningún otro contrato de concesión.

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Obras atrasadas que afectan a peatones y población vulnerable

Herrera explicó por qué la delegada para la Inclusión Social vigila una obra de infraestructura. Según dijo, para el contralor Laverde la protección del patrimonio público pasa por garantizar que los ciudadanos más vulnerables puedan usar el sistema de forma adecuada.

En ese sentido, advirtió que el avance del Metro de Bogotá no es uniforme. Los componentes más adelantados son el patio taller, el material rodante y otras estructuras. En cambio, los frentes de malla vial y espacio público, y sistemas y equipos, que considera definitivos para personas con discapacidad, adultos mayores y niños, van rezagados. También señaló que hay estaciones y edificios de acceso sin terminar, cuando faltan unos 10 meses para las pruebas.

Metro de Bogotá llegó por primera vez a Kennedy // Foto: Alcaldía de Bogotá

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Según el cronograma divulgado por el Distrito, la infraestructura estaría lista en el segundo semestre de 2027 y la operación comercial comenzaría en marzo de 2028.

Contraloría entregará informes mensuales sobre el Metro

La funcionaria fue clara en que el ente de control no puede intervenir en la gestión del proyecto: "No podemos coadministrar. Así se nos ocurran muchas maneras para mitigar estos riesgos. Nuestra labor es velar porque no se materialicen esos riesgos y perjudiquen a la ciudad".

Afirmó además que el organismo busca evitar que los costos de un eventual retraso mayor terminen en manos de los ciudadanos. Para eso, anunció que la Contraloría hará una evaluación mensual y entregará un informe público sobre el avance de la obra, que ya realizó sus primeros recorridos de prueba y se encuentra a unos 16 meses de entrar en operación.

