Metro de Bogotá, en alerta: Contraloría advierte retrasos y déficit de 1.500 trabajadores

La Contraloría General de la República encendió las alertas por los retrasos que persisten en la construcción del metro de Bogotá. Tras dos meses de seguimiento especial al proyecto, el organismo de control identificó dificultades en diferentes frentes de obra, entre ellos estaciones, sistemas, equipos, malla vial y espacio público, que podrían afectar el cumplimiento del cronograma establecido.

Uno de los principales problemas identificados es el déficit de mano de obra. De acuerdo con la información entregada por el concesionario Metro Línea 1 S.A.S., la interventoría y la Empresa Metro de Bogotá, hacen falta cerca de 1.500 trabajadores calificados y no calificados que no han podido conseguirse en el país. Por esta razón, se adelantan gestiones para traer personal desde China, una operación que tendría un costo estimado de 10 millones de dólares.

Publicidad

Frente a esta situación, la Contraloría anunció que verificará cuántos trabajadores serán vinculados, cuándo llegarán y quién deberá asumir los costos de su contratación. El organismo también revisará si estos recursos están contemplados dentro del contrato de concesión o si podrían representar un costo adicional para el proyecto.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con las obras que no estarían terminadas cuando comiencen las pruebas del sistema. Entre ellas se encuentran los trabajos de malla vial y espacio público, fundamentales para garantizar el acceso de los peatones a las estaciones y la conexión con el sistema TransMilenio.



Metro de Bogotá operando // Foto: X @CarlosFGalan

Según el cronograma contractual, la construcción debería finalizar el 14 de septiembre de 2027, mientras que el inicio de la operación está previsto para el 12 de marzo de 2028. Sin embargo, la Contraloría revisará las modificaciones contractuales que permiten flexibilizar los tiempos de ejecución y determinará sus posibles efectos sobre las fechas pactadas, las multas y los eventuales sobrecostos.

Publicidad

A estas dificultades se suma el incremento en la longitud de las redes de servicios públicos que deben ser trasladadas. Inicialmente se contemplaban cerca de 130 kilómetros, pero ahora la cifra asciende a aproximadamente 320 kilómetros, es decir, 2,4 veces más de lo previsto. Esta situación implica mayores recursos y trámites de reasignación presupuestal, por lo que también será objeto de vigilancia.

Por su parte, la interventoría reportó 614 advertencias al concesionario durante septiembre y octubre de este año, además de planes de acción y procesos sancionatorios que actualmente están en curso.

Publicidad

Aunque el porcentaje de ejecución de las obras contratadas con el concesionario alcanza el 84,68 %, la Contraloría advierte que el avance no es uniforme. Mientras el material rodante, el patio taller y el viaducto están cerca de concluir, en los frentes de sistemas y equipos todavía falta más de la mitad de los trabajos. La situación es más preocupante en malla vial y espacio público, donde se ha ejecutado menos de una cuarta parte de las obras.

Las estaciones también representan uno de los frentes más críticos, especialmente las estaciones 11 y 15, que todavía se encuentran en una etapa inicial de construcción.

La Contraloría anunció que continuará con el seguimiento permanente al proyecto mediante mesas técnicas y visitas de campo, que comenzarán el próximo 13 de noviembre en las estaciones con mayores retrasos. El objetivo será verificar el avance de las obras y establecer si las medidas adoptadas por los responsables están permitiendo superar las dificultades.

Metro de Bogotá // Foto: Alcaldía de Bogotá