Avión de AirCaribe que cubría la ruta Quito-Curazao se declaró en emergencia y aterrizó en El Dorado

Un avión de la aerolínea AirCaribe que cubría la ruta entre Quito (Ecuador) y Curazao se declaró en emergencia este jueves 12 de noviembre tras reportar problemas en el tren de aterrizaje y aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según las autoridades, la aeronave aterrizó en la pista 14 del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que la tripulación adelantara el procedimiento de quema de combustible antes de iniciar la aproximación. Hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada.

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¿Por qué el avión quema combustible antes de aterrizar?

Aunque puede generar preocupación entre pasajeros y familiares, quemar combustible es un procedimiento habitual en este tipo de emergencias. Indica que la tripulación tiene la situación bajo control y prepara el aterrizaje con calma. No significa que el peligro esté aumentando.



El procedimiento cumple tres objetivos. Primero, reducir el peso, pues un avión despega con más peso del que puede soportar con seguridad al aterrizar; si el vuelo lleva poco tiempo en el aire, la aeronave debe bajar de peso para no superar el peso máximo de aterrizaje. Luego, poder aterrizar a menor velocidad: con menos peso, la velocidad de aterrizaje baja. Así el avión necesita menos pista y puede mantener la nariz levantada por más tiempo antes de apoyarla en el suelo, algo clave cuando hay dudas sobre el tren de aterrizaje.

El último objetivo de la quema de combustible en un aeronave es disminuir el riesgo de incendio, pues con menos combustible a bordo, hay menos material que pueda arder si se producen chispas al tocar tierra.

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Las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de emergencia y los equipos de bomberos aeronáuticos permanecen en alerta en la pista.