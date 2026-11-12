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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Miles de personas amanecieron sin luz tras explosión de varios cables en Bogotá

Miles de personas amanecieron sin luz tras explosión de varios cables en Bogotá

El daño dejó sin servicio de energía a miles de familias en sectores de los barrios Normandía, La Cabaña, Jardín Botánico y Normandía Occidental.

Operarios de enel codensa arreglando un poste de luz.
Foto: Enel Colombia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Una fuerte explosión registrada en la madrugada de este jueves, 12 de noviembre, dejó sin servicio de energía a miles de personas en el occidente de Bogotá. De acuerdo con la empresa Enel, tras recibir el reporte de la emergencia, sus equipos llegaron rápidamente al lugar para atender la falla.

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El hecho se produjo puntualmente en la avenida Boyacá, entre las calles 26 y 63, en sentido sur-norte. La explosión del cableado ocurrió sobre las 8:00 de la noche del miércoles y afectó a habitantes de los barrios Normandía, La Cabaña, Jardín Botánico y Normandía Occidental, que amanecieron sin luz este jueves.

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De acuerdo con el Ojo de la Noche de Blu Radio, en Mañanas Blu, la situación también generó problemas de movilidad, pues desde temprano se reportaron varios vehículos represados. Ante esto, Enel aseguró que ha hecho todo lo posible para restablecer el servicio lo más pronto posible.

Poste de energía.jpeg
Poste de energía. // Foto de referencia.
Foto: BLU Radio.

Según la información conocida, la emergencia se habría producido cuando una persona intentó halar los cables durante la noche para robar el cobre. Esto habría provocado la explosión y, posteriormente, el apagón que afecta desde las 8:00 de la noche a este sector de la localidad de Engativá.

La oscuridad también habría sido aprovechada por delincuentes para cometer otros hechos. En el barrio Bonanza se reportó el robo de una camioneta. Dos mujeres fueron atacadas por cuatro personas cuando llegaban a su vivienda, sobre las 10:00 de la noche.

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Ante esta emergencia, Enel trabajó durante toda la madrugada en el punto afectado para restablecer el servicio de energía en este sector de la capital. Sobre las 2:00 de la mañana, la empresa reportó que al menos el 60 % del servicio ya había sido restablecido.

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