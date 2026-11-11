Accidente que involucra al Tren de la Sabana deja una persona lesionada en Bogotá

Un accidente que involucró al Tren de la Sabana ocurrió este miércoles en la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La emergencia dejó una persona lesionada y movilizó a unidades de emergencia para atender la situación.

Durante el transcurso de la tarde, las autoridades confirmaron que el afectado es un hombre de 38 años, identificado como Diego Alejandro González, quien fue atropellado por una locomotora este 11 de noviembre, hacia el medio día.

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De acuerdo con el reporte de Tránsito y Transporte de Bogotá, el hombre se encontraba dormido sobre la vía férrea, en sentido norte-sur, cuando ocurrió el accidente. Según la información preliminar, la víctima habitaba en una vivienda no formal ubicada en el sector, por lo que se presume que se trata de un habitante de calle.

Por ese mismo tramo se desplazaba una locomotora del Tren de la Sabana. El informe señala que el conductor no alcanzó a ver la presencia de la víctima, por lo que terminó arrollándolo.



Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió una fractura de fémur y un trauma de tórax. Después de recibir atención inicial en el lugar de los hechos, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar para recibir atención médica.

Las autoridades adelantaron las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro. El accidente también generó regulación del tráfico en el sector, por lo que Movilidad recomendó a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de los agentes.