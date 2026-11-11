En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Primera dama de Uribia
Ataque en RCN
Aeropuerto El Dorado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Accidente que involucra al Tren de la Sabana deja una persona lesionada en Bogotá

Accidente que involucra al Tren de la Sabana deja una persona lesionada en Bogotá

De acuerdo con información preliminar, el herido sería un hombre que habría quedado debajo del tren.

un lesionado tras accidente con tren de la sabana.jpg
Un lesionado tras accidente con tren de la Sabana.
Foto: captura de video.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Un accidente que involucró al Tren de la Sabana ocurrió este miércoles en la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La emergencia dejó una persona lesionada y movilizó a unidades de emergencia para atender la situación.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Durante el transcurso de la tarde, las autoridades confirmaron que el afectado es un hombre de 38 años, identificado como Diego Alejandro González, quien fue atropellado por una locomotora este 11 de noviembre, hacia el medio día.

Últimas noticias

Metro de Bogotá.jpg
Bogotá

Precios de casas y apartamentos suben por el metro de Bogotá: estas son las zonas que se valorizan

Patio interior del Museo Colonial de Bogotá con arcos de medio punto, columnas de piedra, corredores de baldosas y jardín central.
Bogotá

Noche de los Museos: Bogotá tendrá más de 80 espacios para visitar este 13 de noviembre

Publicidad

De acuerdo con el reporte de Tránsito y Transporte de Bogotá, el hombre se encontraba dormido sobre la vía férrea, en sentido norte-sur, cuando ocurrió el accidente. Según la información preliminar, la víctima habitaba en una vivienda no formal ubicada en el sector, por lo que se presume que se trata de un habitante de calle.

Por ese mismo tramo se desplazaba una locomotora del Tren de la Sabana. El informe señala que el conductor no alcanzó a ver la presencia de la víctima, por lo que terminó arrollándolo.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió una fractura de fémur y un trauma de tórax. Después de recibir atención inicial en el lugar de los hechos, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar para recibir atención médica.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las autoridades adelantaron las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro. El accidente también generó regulación del tráfico en el sector, por lo que Movilidad recomendó a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de los agentes.

Publicidad

Relacionados

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad