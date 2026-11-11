Noche de los Museos: Bogotá tendrá más de 80 espacios para visitar este 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, Bogotá tendrá una programación especial para quienes quieran salir de la rutina, conocer lugares diferentes y acercarse a las historias que hacen parte de su identidad. Serán 80 museos y espacios culturales los que participarán en una nueva edición de la Noche de los Museos, una jornada que permitirá recorrer la capital, visitar lugares que muchos ciudadanos no conocen y disfrutar de actividades culturales sin necesidad de gastar mucho dinero.

Se trata de la VII Noche de los Museos de Bogotá, que se realizará de manera conjunta con la IV Noche Iberoamericana de Museos, una iniciativa que busca acercar estos espacios a los ciudadanos y mostrarles que los museos no son solamente lugares para guardar objetos antiguos, sino escenarios donde se conservan historias, tradiciones, recuerdos y parte de lo que somos.

Fachada del Museo Mercedes Sierra de Pérez, conocido como Museo El Chicó, ubicado en el norte de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Para esta edición, el lema será 'Museos uniendo un mundo dividido', una iniciativa que reúne a diferentes entidades culturales de la ciudad, entre ellas la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a través del Museo de Bogotá.

Para facilitar los recorridos, la programación estará distribuida en cuatro zonas: norte, centro, occidente y sur. De esta manera, los ciudadanos podrán escoger los lugares que más les interesen, visitar varios espacios durante la jornada y organizar sus propios recorridos.



¿Qué museos se podrán visitar?

En la zona norte estarán seis espacios culturales, entre ellos la Casa Museo Rafael Escalona, ubicada en la carrera 11A # 113-09, con entrada gratuita de dos de la tarde a diez de la noche; el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, en la avenida carrera 9 # 131A-02, de tres a ocho de la noche; el Museo Mercedes Sierra de Pérez, en el sector de El Chicó, con entrada libre de diez de la mañana a ocho de la noche; la Casa Museo General Francisco de Paula Santander, en la avenida carrera 7 # 150-21, abierta hasta las nueve de la noche; el Centro Cultural El Castillo, con entrada gratuita de cuatro a ocho de la noche, y el Museo del Tequila, ubicado en la carrera 13A # 86A-18, que recibirá visitantes de cinco a diez de la noche.

Museo Nacional Foto: AFP

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En el centro de Bogotá estará concentrada buena parte de la programación, con alternativas para quienes disfrutan de la historia, el arte, la ciencia y las tradiciones. Entre los espacios participantes se encuentran el Museo Nacional, el Museo del Oro, la Casa Museo Quinta de Bolívar, el Museo de la Independencia Casa del Florero, el Museo de Bogotá, el Museo Arqueológico MUSA, el Museo Casa de Moneda, el Museo de Arte Miguel Urrutia y el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

También estarán el Claustro de San Agustín, el Museo Geológico Nacional, el Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional, la Casa Museo Caldas, el Museo del Mar, el Museo de Trajes de la Universidad de América, el Museo de la Universidad del Rosario, el Museo Masónico Colombiano, el Museo de Barbería GHB, el Museo de La Salle, el Museo de Arte de la Universidad Nacional, el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional y el Museo Histórico de la Policía Nacional.

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A esta lista se suman la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, el Instituto Caro y Cuervo, el Museo Colonial, el Museo Santa Clara, el Museo Javeriano de Historia Natural, el Museo de las Fuerzas Militares de La Candelaria, el Observatorio Astronómico Nacional, las Colecciones Biológicas de la Universidad Javeriana y el Museo de Historia de la Medicina Ricardo Rueda González.

La oferta también incluye espacios como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Proyecto Especial Castillo de las Artes, la Galería Santa Fe, Villa Adelaida, la Manzana Jesuítica de Bogotá, el Centro Cultural Salesiano, la Sala de Arte Bancolombia, el Museo de Artes Visuales, el Centro Colombo Americano, el espacio cultural TR3A, el Centro Cívico de los Andes, Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, y el Museo y Archivo Histórico de la Universidad Externado de Colombia, conocido como Lux non occidat.

Escultura antropomorfa de cerámica perteneciente a la colección arqueológica exhibida en el Museo del Oro de Bogotá.

En cuanto a los horarios, hay alternativas para diferentes momentos del día. El Museo Nacional y la Casa Museo Quinta de Bolívar abrirán desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, el Museo del Oro recibirá visitantes de cuatro y media a nueve de la noche, el Museo de Bogotá tendrá abiertas sus sedes Casa Siete Balcones de seis a once de la noche y Casa Sámano de seis a diez de la noche. Uno de los horarios más llamativos será el del Museo Masónico Colombiano, que tendrá entrada gratuita desde las dos de la tarde hasta la medianoche.

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Por el occidente de la ciudad también habrá opciones para disfrutar en familia. Entre ellas está Maloka, ubicado en la carrera 68D # 24A-51, que tendrá entrada gratuita entre las cinco y las ocho de la noche, hasta completar el aforo, por lo que es importante tener presente que el último ingreso será a las siete de la noche. También participará MAGMA, el Museo Interactivo del Riesgo, ubicado en la avenida calle 26 # 92-32, que extenderá su horario hasta las nueve de la noche.

Para quienes quieran conocer otros sectores de Bogotá, en el sur estarán el Museo de los Chircales y del Ladrillo, ubicado en la carrera 12 bis # 49A-46 sur, con entrada gratuita de tres a ocho de la noche; el Museo del Vidrio de Bogotá, en la carrera 1A # 6C-75 sur, que recibirá visitantes de tres a ocho y media de la noche mediante aporte voluntario; el Museo de la Ciudad Autoconstruida, en la calle 71H sur # 27-79, con entrada libre de cuatro a nueve de la noche; el Museo Comunitario Itinerante El Resbalón, que tendrá aporte voluntario y abrirá de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y el Museo Universitario de Artes Digitales, con entrada gratuita de cinco a ocho de la noche.

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¿Cuánto cuesta disfrutar de esta jornada?

Uno de los atractivos de la Noche de los Museos es que buena parte de los espacios tendrán entrada gratuita, por lo que no será necesario contar con un presupuesto alto para aprovechar la programación. Sin embargo, algunos lugares sí tendrán cobros especiales: entre ellos, el Museo de Trajes de la Universidad de América tendrá una tarifa de mil pesos, mientras que el Museo de Barbería GHB cobrará cinco mil pesos. Por otro lado, las visitas guiadas a la Manzana Jesuítica costarán diez mil pesos y el Centro Cultural Salesiano recibirá un aporte mínimo de diez mil pesos.

También habrá espacios que funcionarán mediante aportes voluntarios, como el Museo del Vidrio de Bogotá, el Museo Comunitario Itinerante El Resbalón y el programa Vigías del Patrimonio. Es importante tener en cuenta que algunos museos tienen horarios específicos, otros solamente informan su hora de cierre y no todos publican una tarifa de ingreso en la programación.

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Por eso, antes de salir de casa, se recomienda revisar la dirección, el horario y las condiciones de ingreso del lugar que se quiera visitar, especialmente si se planea recorrer varios museos en una misma noche.