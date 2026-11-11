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Precios de casas y apartamentos suben por el metro de Bogotá: estas son las zonas que se valorizan

Un informe del portal Finca Raíz reveló un incremento cercano al 12 % en los valores de venta de inmuebles ubicados cerca del trazado del viaducto y las futuras estaciones.

Obras de construcción del viaducto del Metro de Bogotá en un corredor vial rodeado de edificios de viviendas.
Metro de Bogotá.
Foto: suministrada.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La construcción de la primera línea del metro de Bogotá comenzó a transformar la dinámica del mercado inmobiliario en la capital colombiana.

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De acuerdo con datos revelados a Meridiano Blu por Leslie Posada, gerente comercial del portal Finca Raíz, los precios de venta de casas y apartamentos en los sectores aledaños al trazado del sistema registran un incremento del 12 % en comparación con el año anterior.

¿Cuáles son las zonas de Bogotá que más se valorizan por el metro?

Según detalló la vocera, la valorización se está concentrando principalmente en los inmuebles situados a distancias inferiores a los 500 y 800 metros de las futuras estaciones del sistema de transporte. La dinámica de precios ha mostrado un comportamiento favorable tanto en el sur como en el centro y norte de la ciudad.

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Entre los sectores y barrios con mayor atractivo e incremento en el valor de las propiedades figuran:

  • Suroccidente de Bogotá: Bosa y Kennedy.
  • Centro y sector ampliado: Puente Aranda y Teusaquillo.
  • Norte y corredor corporativo: Chapinero.
Foto del metro de Bogotá por la Caracas con estación de TransMilenio.
Foto del metro de Bogotá por la Caracas con estación de TransMilenio.
Foto tomada de redes sociales.

Posada explicó que, mientras en el sur de la ciudad la oferta predominante históricamente ha sido la de casas, el sector se está volcando gradualmente hacia la edificación de apartamentos. En contraste, en localidades del norte prevalece la construcción vertical en altura.

¿Cómo impacta el metro de Bogotá a los precios de los arriendos?

El impacto en el valor del metro cuadrado no se limita únicamente al mercado de compra y venta. El análisis presentado por el portal inmobiliario indica que los cánones de arrendamiento también muestran un comportamiento al alza.

En el segmento de apartamentos de dos habitaciones, los precios promedio de alquiler se ubican actualmente entre $1.500.000 y $2.000.000 de pesos. En este rubro, las tarifas han registrado incrementos de entre el 6 % y el 7 % motivados por la expectativa de conectividad.

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Frente a las inquietudes sobre los inconvenientes que generan los frentes de obra durante la fase de construcción, la experta reconoció que existen molestias temporales por infraestructura y movilidad para los residentes actuales. Sin embargo, enfatizó que una vez culminados los trabajos, la reducción en los tiempos de desplazamiento, como realizar trayectos desde el sur hasta la calle 72 en aproximadamente 20 minutos, consolida una alta valorización a largo plazo para los propietarios e inversionistas.

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