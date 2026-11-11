Impresionante trancón en la calle 80 en Bogotá desespera a conductores: esto se sabe

Desde horas de esta tarde del miércoles, 11 de noviembre, se registran complicaciones en la movilidad de la localidad de Engativá. Un impresionante trancón ha afectado a los conductores de vehículos particulares y públicos que se movilizan por la calle 80 en Bogotá.

#BOGOTÁ. Durante la tardé de este 11NOV, han reportado fuerte trancón en el ingreso y salida de la ciudad por la Calle 80 debido a un camión varado en el Km 1 de la autopista Medellín, en sentido Siberia - Bogotá. En el lugar ya se encuentra una grúa realizando maniobras para… pic.twitter.com/KvXva8bFKd — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 11, 2026

La razón del trancón

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la alta congestión vehicular se debe a un camión varado en el kilómetro 1, sentido Siberia-Bogotá, ya saliendo de la capital.

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Por eso, hay cierres intermitentes en ese punto mientras una grúa adelanta maniobras para retirar el vehículo. El tráfico lento afecta tanto el ingreso como la salida de la ciudad.

El trancón fue tan grande que TransMilenio tuvo que suspender temporalmente el servicio de su ruta alimentadora 1-8, la cual se moviliza por toda la calle 80.



De acuerdo con aplicaciones de movilidad y usuarios en redes, el trancón se alcanzó a extender hasta el punto de Minuto de Dios, es decir, en la Calle 80 con Avenida Boyacá.



Restableció la movilidad

Después de varias horas e incomodidad para los conductores, el camión varado fue retirado y se volvieron a habilitar los dos carriles que dan salida a los vehículos de la ciudad.

Así las cosas, antes de las 8:00 de la noche empezó a mejorar la movilidad por este importante corredor vial.

#AEstaHora Se habilita el paso vehicular en dos carriles de la vía. 🟡Mejoran considerablemente las condiciones de movilidad sobre la calle 80.



👮‍♀️Unidades de Grupo Guía, Agentes Civiles, @TransitoBta y personal de la concesión, realizan maniobras de agilización de tráfico. https://t.co/U4mrMrpO6N pic.twitter.com/FA5PwMCxzX — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 12, 2026