En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El metro de Bogotá rodará antes de lo esperado: Galán reveló fecha

El metro de Bogotá rodará antes de lo esperado: Galán reveló fecha

Metro de Bogotá iniciará pruebas con trenes en julio: avance supera el 75 % y acerca a la ciudad a ver rodar el sistema por primera vez

Publicidad

Publicidad

Publicidad