El metro de Bogotá rodará antes de lo esperado: Galán reveló fecha

El avance del metro de Bogotá ya se ve en las calles de la capital. Las obras, que aunque han generado múltiples afectaciones en la movilidad y en la ciudadanía, muestran un progreso importante. Ahora la ciudad se prepara para ver los trenes en movimiento antes de lo previsto, así lo confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien dio detalles de una de las obras más esperadas por los ciudadanos.

De acuerdo con el mandatario, desde el próximo mes de julio iniciará una fase crucial para el proyecto del metro: las pruebas técnicas con trenes rodando sobre los rieles ya construidos. Si bien todavía no es la apertura del servicio a los usuarios, sí es el primer acercamiento al funcionamiento del sistema de transporte.

“Se iniciará una fase clave correspondiente a las pruebas técnicas con trenes en movimiento”, explicó Galán, y señaló que este proceso se llevará a cabo en un tramo específico que conectará entre el patio talleres y la estación número cuatro, misma que se encuentra en la localidad de Kennedy.

Adicionalmente, en esta etapa se podrá evaluar el comportamiento del sistema. No solamente se revisará el desempeño de los trenes, sino también aspectos vitales como la señalización, los sistemas eléctricos y la operación en general. Por lo tanto, se pasará de solo la infraestructura a validar el funcionamiento completo del sistema.



Primer tren del Metro de Bogotá Foto: X; @MetroBogota

Avance del metro supera el 75 %

El proyecto que por décadas fue solo una promesa hoy finalmente muestra avances importantes. De acuerdo con las cifras entregadas por la administración distrital, la primera línea del metro ya supera el 75 % de ejecución, lo que se alinea con un ritmo de obra acorde al cronograma.

“El proyecto ya supera el 75 % de ejecución”, aseguró el alcalde, quien también destacó que el desarrollo no se limita a la construcción física, sino que incluye la implementación de tecnología clave para su operación.

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Sumado al viaducto y las estaciones, también ha avanzado en el sistema de control, señalización y operación, que serán cruciales para garantizar un servicio eficiente y seguro una vez inicie el funcionamiento de la obra.



Entrega del Metro de Bogotá se mantendría para 2027

Sobre la posibilidad de anticipar la entrega, Galán fue claro en que la prioridad es cumplir con los tiempos establecidos, aunque no descartó ajustes en el cronograma.

“Antes de la inauguración será necesario adelantar un periodo de pruebas operativas de aproximadamente seis meses”, señaló, dejando claro que el proceso técnico es determinante antes de abrir el sistema al público.

La proyección actual apunta a que la infraestructura esté lista en el segundo semestre de 2027, momento en el que comenzará la etapa final de pruebas. Si todo avanza según lo previsto, el metro entraría en operación comercial en marzo de 2028.