Hoy jueves 19 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa Bogotá hoy impone restricciones para la circulación de ciertos vehículos particulares. Las placas que no podrán transitar son aquellas que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0.

La Secretaría de Movilidad establece que el horario de restricción es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., dirigido a mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. Adicionalmente, para los taxis, la restricción es para placas que terminan en 9 y 0, aplicando entre 5:30 a.m. y 9:00 p.m..

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Esta normativa abarca todas las zonas de la capital sin excepción, en un esfuerzo por reducir la congestión vehicular durante el día.

Pico y placa en Bogotá // Foto: AFP

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida de pico y placa Bogotá hoy acarrea consecuencias para los infractores. Aunque no se detalla el monto exacto de la multa para este jueves, las infracciones por transito durante pico y placa generalmente resultan en un comparendo y la posible inmovilización del vehículo.

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Es crucial para los conductores estar al tanto de las regulaciones vigentes y planificar en consecuencia, ya que ignorar la normativa podría conllevar sanciones administrativas. Se recomienda utilizar aplicaciones de tránsito para mantenerse informado de los horarios y las restricciones específicas del día.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Para quienes buscan alternativas de movilidad ante el pico y placa Bogotá hoy, se sugiere el uso de transporte público, bicicletas o servicios de transporte compartido autorizados. Los vehículos eléctricos están exentos de esta restricción, así como aquellos que pertenecen al programa de Pico y Placa Solidario.

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Verificar en tiempo real las condiciones del tráfico mediante plataformas digitales permite una mejor planificación de rutas y tiempos de viaje. Aprovechar estas herramientas tecnológicas es fundamental para evitar sanciones y contribuir a una movilidad urbana más eficiente.

Mañana viernes 20, el pico y placa Bogotá seguirá otras regulaciones. Se invita a consultar los canales oficiales para mantenerse informado. Análisis y planificación en cuanto al itinerario diario pueden ser de gran ayuda para minimizar inconvenientes en desplazamientos. El cumplimiento de estas regulaciones beneficia a todos los bogotanos al mejorar la calidad del tráfico.