Hoy jueves 19 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa Bogotá hoy impone restricciones para la circulación de ciertos vehículos particulares. Las placas que no podrán transitar son aquellas que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0.
La Secretaría de Movilidad establece que el horario de restricción es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., dirigido a mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. Adicionalmente, para los taxis, la restricción es para placas que terminan en 9 y 0, aplicando entre 5:30 a.m. y 9:00 p.m..
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Esta normativa abarca todas las zonas de la capital sin excepción, en un esfuerzo por reducir la congestión vehicular durante el día.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de la medida de pico y placa Bogotá hoy acarrea consecuencias para los infractores. Aunque no se detalla el monto exacto de la multa para este jueves, las infracciones por transito durante pico y placa generalmente resultan en un comparendo y la posible inmovilización del vehículo.
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Es crucial para los conductores estar al tanto de las regulaciones vigentes y planificar en consecuencia, ya que ignorar la normativa podría conllevar sanciones administrativas. Se recomienda utilizar aplicaciones de tránsito para mantenerse informado de los horarios y las restricciones específicas del día.
Recomendaciones para hoy en Bogotá
Para quienes buscan alternativas de movilidad ante el pico y placa Bogotá hoy, se sugiere el uso de transporte público, bicicletas o servicios de transporte compartido autorizados. Los vehículos eléctricos están exentos de esta restricción, así como aquellos que pertenecen al programa de Pico y Placa Solidario.
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Verificar en tiempo real las condiciones del tráfico mediante plataformas digitales permite una mejor planificación de rutas y tiempos de viaje. Aprovechar estas herramientas tecnológicas es fundamental para evitar sanciones y contribuir a una movilidad urbana más eficiente.
Mañana viernes 20, el pico y placa Bogotá seguirá otras regulaciones. Se invita a consultar los canales oficiales para mantenerse informado. Análisis y planificación en cuanto al itinerario diario pueden ser de gran ayuda para minimizar inconvenientes en desplazamientos. El cumplimiento de estas regulaciones beneficia a todos los bogotanos al mejorar la calidad del tráfico.