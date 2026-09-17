Galán asegura que no habrá racionamiento de agua en Bogotá por el fenómeno de El Niño

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la capital no enfrentará medidas de racionamiento de agua durante el actual periodo de sequía asociado al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario distrital, la administración de la ciudad logró asegurar la capacidad de suministro necesaria para atender la demanda de los hogares bogotanos.

No existe ese riesgo, ya garantizamos el abastecimiento de agua en medio del peor fenómeno del Niño que va a tener el país Aseveró el alcalde.

Galán explicó que las decisiones adoptadas en materia operativa se concentraron en los puntos de mayor vulnerabilidad de la red regional.

"El reto que tiene esta región en términos del fenómeno El Niño está principalmente enfocado en la cuenca del río Bogotá, no tanto en Chingaza. Fue una decisión que no fue fácil, pero logramos gracias a eso tener hoy la posibilidad de anunciarle a Bogotá que no hay ningún riesgo", precisó.



Cuestionamientos a la gestión ambiental del Gobierno anterior

Durante su intervención, el mandatario de los bogotanos cuestionó las políticas ambientales de la administración de Gustavo Petro respecto al control de los ecosistemas que alimentan los embalses del distrito.



Galán señaló que la conservación del sistema Chingaza depende directamente de los flujos de humedad provenientes de la Orinoquía, zona afectada por la tala indiscriminada de bosques.

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"La responsabilidad no era ni de la Empresa de Acueducto de Bogotá ni de Bogotá, sino del Gobierno nacional controlar eso, y no lo hicieron. Fue el Gobierno incapaz de frenar la deforestación y terminó generando un ambiente propicio para ello", concluyó el alcalde.