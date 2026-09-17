Rompe el silencio tío de niña de 8 años hallada muerta en alcantarilla de Bogotá y revela detalles

Consternada permanece una familia de origen venezolano luego de conocer que una niña de apenas 8 años, quien se encontraba de vacaciones en Colombia, fue hallada sin vida dentro de una estructura de alcantarillado en el sur de Bogotá.

El cuerpo de la menor fue encontrado en la tarde del martes 15 de septiembre en el barrio JJ Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información conocida, fueron otros niños que ingresaron a la zona para jugar quienes encontraron el cadáver y dieron aviso a la comunidad.

La niña, que cursaba cuarto grado, había viajado desde el estado Zulia, en Venezuela, para pasar unos días en Colombia junto a su hermana. Sin embargo, desde el lunes sus familiares desconocían su paradero.

Su tío habló sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y aseguró que la familia conocía un antecedente que ahora hace parte de la investigación: una fuerte discusión entre su hermana y su pareja sentimental.



Según el relato entregado por el familiar, el hombre habría reaccionado con violencia durante la pelea y habría destruido varios objetos dentro de la vivienda. Posteriormente, habría salido del lugar en una motocicleta junto con la menor, sin autorización de su familia.

Ella tuvo discusiones con su pareja por celos, entonces en un momento de esos de ira empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento, hizo y deshizo con ellas relató el tío

Cámaras fueron claves para seguir el recorrido

La reconstrucción realizada por las autoridades permitió establecer que una motocicleta salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, Cundinamarca, con un adulto como conductor y una menor como acompañante.

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Las cámaras del municipio habrían registrado el desplazamiento hasta Bogotá por el corredor de la calle 13. Posteriormente, la motocicleta ingresó al sector de Casandra, en la localidad de Fontibón.

Según explicó el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, la motocicleta permaneció alrededor de tres minutos en ese sector y luego volvió a salir, pero esta vez sin la menor. Siete minutos después, el vehículo habría regresado hacia Porvenir Río.

Se logra observar una motocicleta literalmente saliendo del sector de Porvenir Río. La menor va de parrillera explicó el mandatario

Precisamente, este punto de la investigación es uno de los principales interrogantes para las autoridades: establecer qué ocurrió durante el recorrido y cómo el cuerpo de la niña terminó posteriormente en una estructura de alcantarillado ubicada en Ciudad Bolívar.

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Las autoridades también buscan determinar si en los hechos participó una segunda persona.

El tío de la menor cuestionó además la atención que, según su versión, recibió inicialmente la familia cuando reportó la desaparición.

Aseguró que la hermana de la niña acudió al CAI Porvenir del Río, en Mosquera, después de que su pareja se llevara a la menor, pero consideró que no recibió una respuesta inmediata.

No activaron la ruta de búsqueda al instante porque es una menor, sino que esperaron a que se cumplieran 24 horas afirmó el familiar

Sin embargo, el alcalde de Mosquera entregó una versión diferente y aseguró que, una vez la administración municipal tuvo conocimiento de la desaparición, fueron activados los mecanismos de búsqueda. También explicó que inicialmente las autoridades contemplaron la posibilidad de que la menor hubiera sido arrojada al río Bogotá, debido al recorrido registrado por las cámaras.

La investigación posteriormente tomó otro rumbo cuando se conoció el hallazgo del cuerpo en Ciudad Bolívar.

Capturaron a un hombre por el crimen

En medio de la investigación fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana, de 29 años, quien habría sido identificado a partir de la reconstrucción del recorrido y de los testimonios recopilados por las autoridades.

Presunto asesino de la menor Roxana González Fotos: suministrada - Fiscalía

El detenido fue identificado en los reportes entregados por las autoridades como José Larres. De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía le imputaría los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

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La captura, sin embargo, hace parte de una investigación en curso y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad del señalado.

Mientras avanzan las diligencias, la familia de la niña enfrenta además el proceso para trasladar sus restos a Venezuela. Sus familiares adelantan una colecta con el objetivo de llevar el cuerpo hasta el estado Zulia.

Vamos a vivir con esos recuerdos de ella porque era una criatura, un angelito que no merecía que una persona le haya quitado la vida de la forma en la que la hizo manifestó el tío

En Mosquera, habitantes del municipio realizaron una velatón para acompañar a la familia. Con globos blancos, oraciones y un minuto de silencio, cientos de personas expresaron su solidaridad y pidieron que el caso avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

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Mientras tanto, Medicina Legal continúa con los procedimientos correspondientes y las autoridades buscan establecer cómo llegó el cuerpo de la menor desde el sector de Fontibón hasta el lugar donde fue encontrado en Ciudad Bolívar.