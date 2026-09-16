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Blu Radio  / Judicial  / Capturan a presunto responsable de muerte de menor hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá

Capturan a presunto responsable de muerte de menor hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá

El responsable sería la pareja sentimental de la menor hallada sin vida en el sur de Bogotá. El cuerpo de la niña continúa en Medicina Legal.

Menor hallada en alcantarilla de Ciudad Bolívar desapareció en Mosquera.
Menor hallada en alcantarilla de Ciudad Bolívar desapareció en Mosquera. Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Las autoridades confirmaron la individualización de un hombre presuntamente sospechoso por la muerte de la menor hallada sin vida en Ciudad Bolivar y reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca. El hombre sería la pareja de una familiar de la menor, quien la habría transportado en una motocicleta. En las próximas horas se determinará si se emite una orden de captura oficial en su contra. El cuerpo de la menor continúa en Medicina Legal.

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