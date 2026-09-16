Capturan a presunto responsable de muerte de menor hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá

Las autoridades confirmaron la individualización de un hombre presuntamente sospechoso por la muerte de la menor hallada sin vida en Ciudad Bolivar y reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca. El hombre sería la pareja de una familiar de la menor, quien la habría transportado en una motocicleta. En las próximas horas se determinará si se emite una orden de captura oficial en su contra. El cuerpo de la menor continúa en Medicina Legal.

En desarrollo.