Menor hallada en alcantarilla de Ciudad Bolívar desapareció en Mosquera: Alcaldía Municipal

La menor desapareció el 14 de septiembre, durante la mañana, en el municipio de Mosquera y, desde el momento en que las autoridades recibieron el reporte, se activaron las labores de búsqueda mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa.

La Alcaldía de Mosquera informó por medio de un comunicado que, como parte de las labores de búsqueda, se revisaron las cámaras de seguridad instaladas en el sector de Porvenir Río. Según la administración municipal, estas imágenes permitieron identificar al presunto responsable de la desaparición y establecer el recorrido que habría realizado, en coordinación con las autoridades de la localidad de Fontibón.

¿Dónde encontraron a la menor?

El 15 de septiembre, alrededor de las 4:00 de la tarde, las autoridades recibieron el reporte sobre el hallazgo de una menor sin vida en inmediaciones del barrio J. J. Rendón, en Ciudad Bolívar.



Según la información entregada por las autoridades, un grupo de niños que se encontraba jugando cerca de una montaña encontró el cuerpo, que estaba dentro de un conducto de agua o alcantarilla.

Al lugar llegaron integrantes de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos apoyó las labores para recuperar el cuerpo.

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Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos correspondientes dentro de la investigación.

#ATENCIÓN 📣 Mosquera rechaza todo acto de violencia contra la niñez. pic.twitter.com/30IHgOaKUb — Alcaldía de Mosquera (@AlcMosquera) September 16, 2026

El caso quedó en manos de la Policía Judicial de Bogotá, que busca establecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y la muerte de la menor.

Por su parte, la Alcaldía de Mosquera rechazó cualquier acto de violencia contra la niñez y reiteró su compromiso con la protección de los niños y las familias, además de su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.